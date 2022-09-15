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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую "натовскими" снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую "натовскими" снарядами - РИА Новости, 15.09.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую "натовскими" снарядами
Украинские войска за 1 час 25 минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено 10 снарядов "натовского" калибра 155 мм и три снаряда калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:33
2022-09-15T20:33
2022-09-15T20:33
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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донецкая народная республика
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 25 минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено 10 снарядов "натовского" калибра 155 мм и три снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщениям представительства в Telegram-канале, Петровский район Донецка был обстрелян тремя снарядами калибром 152 мм в 18.00. Ясиноватую обстреляли в 18.50 тремя "натовского" снарядами. Куйбышевский район Донецка обстреляли в 19.15 и 19.25 тремя и четырьмя "натовскими" снарядами соответственно.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220915/ukraina-1817047413.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую "натовскими" снарядами
ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой десять снарядов калибра 155 миллиметров