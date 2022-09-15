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Суд впервые оценит участие европейских государств в блокаде Ленинграда - РИА Новости, 15.09.2022
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Суд впервые оценит участие европейских государств в блокаде Ленинграда
Суд впервые оценит участие европейских государств в блокаде Ленинграда - РИА Новости, 15.09.2022
Суд впервые оценит участие европейских государств в блокаде Ленинграда
На суде по иску прокуратуры впервые будет дана правовая оценка участия в блокаде Ленинграда иных европейских государств, помимо Германии, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:54
2022-09-15T11:20
санкт-петербург
ленинград
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
германия
игорь краснов
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. На суде по иску прокуратуры впервые будет дана правовая оценка участия в блокаде Ленинграда иных европейских государств, помимо Германии, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.Ранее по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Заявление подано в Санкт-Петербургский городской суд "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц – жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".Читайте полный текст интервью Виктора Мельника &gt;&gt;
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санкт-петербург, ленинград, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944), германия, игорь краснов, великая отечественная война (1941-1945)
Санкт-Петербург, Ленинград, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944), Германия, Игорь Краснов, Великая Отечественная война (1941-1945)
10:54 15.09.2022 (обновлено: 11:20 15.09.2022)
 
Суд впервые оценит участие европейских государств в блокаде Ленинграда

На суде впервые дадут правовую оценку участию в блокаде Ленинграда европейских государств

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПамятный знак "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в Москве
Памятный знак Город-герой Ленинград в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Памятный знак "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. На суде по иску прокуратуры впервые будет дана правовая оценка участия в блокаде Ленинграда иных европейских государств, помимо Германии, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.
"Относительно вопроса о военных преступниках могу отметить, что проведенная работа позволила доказать факты участия в блокаде Ленинграда не только немецкой армии, но и целых вооруженных формирований и отдельных представителей иных европейских государств. Данному факту ранее посвящались лишь отдельные исследования историков, однако он никогда не подвергался юридической оценке. На грядущем процессе это будет сделано впервые", - сказал Мельник.
Ранее по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Заявление подано в Санкт-Петербургский городской суд "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц – жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".
Читайте полный текст интервью Виктора Мельника >>
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