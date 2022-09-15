10:54 15.09.2022 (обновлено: 11:20 15.09.2022)
Суд впервые оценит участие европейских государств в блокаде Ленинграда
На суде впервые дадут правовую оценку участию в блокаде Ленинграда европейских государств
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПамятный знак "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в Москве
Памятный знак "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. На суде по иску прокуратуры впервые будет дана правовая оценка участия в блокаде Ленинграда иных европейских государств, помимо Германии, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.
"Относительно вопроса о военных преступниках могу отметить, что проведенная работа позволила доказать факты участия в блокаде Ленинграда не только немецкой армии, но и целых вооруженных формирований и отдельных представителей иных европейских государств. Данному факту ранее посвящались лишь отдельные исследования историков, однако он никогда не подвергался юридической оценке. На грядущем процессе это будет сделано впервые", - сказал Мельник.
Ранее по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Заявление подано в Санкт-Петербургский городской суд "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц – жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".