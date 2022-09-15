https://ria.ru/20220915/blokada-1816916739.html

Суд впервые оценит участие европейских государств в блокаде Ленинграда

Суд впервые оценит участие европейских государств в блокаде Ленинграда - РИА Новости, 15.09.2022

Суд впервые оценит участие европейских государств в блокаде Ленинграда

На суде по иску прокуратуры впервые будет дана правовая оценка участия в блокаде Ленинграда иных европейских государств, помимо Германии, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:54

2022-09-15T10:54

2022-09-15T11:20

санкт-петербург

ленинград

санкт-петербургский городской суд

блокада ленинграда (1941-1944)

германия

игорь краснов

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. На суде по иску прокуратуры впервые будет дана правовая оценка участия в блокаде Ленинграда иных европейских государств, помимо Германии, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.Ранее по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Заявление подано в Санкт-Петербургский городской суд "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц – жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".Читайте полный текст интервью Виктора Мельника >>

https://ria.ru/20220915/sud-1816904427.html

санкт-петербург

ленинград

германия

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Екатерина Зайцева

санкт-петербург, ленинград, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944), германия, игорь краснов, великая отечественная война (1941-1945)