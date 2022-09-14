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Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/zaes-1816708827.html
Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков
Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков - РИА Новости, 14.09.2022
Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков
Международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:17
2022-09-14T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
россия
магатэ
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как сообщал ранее представитель администрации региона Владимир Рогов, концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, есть угроза для Запорожской АЭС."Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят и концентрацию средств со стороны территорий, которые подконтрольны украинским вооруженным силам. Они прекрасно видят, так же в том числе и сотрудники МАГАТЭ, которые остались на станции, видят, откуда продолжаются обстрелы. Все это очевидно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доводит ли Россия эту информацию до МАГАТЭ, ООН и других международных структур и как в Кремле оценивают шансы остановить вооруженные силы Украины на этом рубеже.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, россия, магатэ, дмитрий песков, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия, МАГАТЭ, Дмитрий Песков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:17 14.09.2022
 
Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков

Песков: международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как сообщал ранее представитель администрации региона Владимир Рогов, концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, есть угроза для Запорожской АЭС.
"Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят и концентрацию средств со стороны территорий, которые подконтрольны украинским вооруженным силам. Они прекрасно видят, так же в том числе и сотрудники МАГАТЭ, которые остались на станции, видят, откуда продолжаются обстрелы. Все это очевидно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доводит ли Россия эту информацию до МАГАТЭ, ООН и других международных структур и как в Кремле оценивают шансы остановить вооруженные силы Украины на этом рубеже.
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12 сентября, 19:05Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСРоссияМАГАТЭДмитрий ПесковУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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