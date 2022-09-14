https://ria.ru/20220914/zaes-1816708827.html
Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков
Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков - РИА Новости, 14.09.2022
Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков
Международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:17
2022-09-14T13:17
2022-09-14T13:17
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как сообщал ранее представитель администрации региона Владимир Рогов, концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, есть угроза для Запорожской АЭС."Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят и концентрацию средств со стороны территорий, которые подконтрольны украинским вооруженным силам. Они прекрасно видят, так же в том числе и сотрудники МАГАТЭ, которые остались на станции, видят, откуда продолжаются обстрелы. Все это очевидно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доводит ли Россия эту информацию до МАГАТЭ, ООН и других международных структур и как в Кремле оценивают шансы остановить вооруженные силы Украины на этом рубеже.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков
Песков: международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг Запорожской АЭС