https://ria.ru/20220914/zaes-1816708827.html

Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков

Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков - РИА Новости, 14.09.2022

Международные структуры знают, что происходит вокруг ЗАЭС, считает Песков

Международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:17

2022-09-14T13:17

2022-09-14T13:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как сообщал ранее представитель администрации региона Владимир Рогов, концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, есть угроза для Запорожской АЭС."Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят и концентрацию средств со стороны территорий, которые подконтрольны украинским вооруженным силам. Они прекрасно видят, так же в том числе и сотрудники МАГАТЭ, которые остались на станции, видят, откуда продолжаются обстрелы. Все это очевидно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доводит ли Россия эту информацию до МАГАТЭ, ООН и других международных структур и как в Кремле оценивают шансы остановить вооруженные силы Украины на этом рубеже.

https://ria.ru/20220912/nastuplenie-1816322780.html

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Кирилл Волков

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