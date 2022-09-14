https://ria.ru/20220914/pozhertvovaniya-1816645661.html

Переселенцам из Донбасса и с Украины собрали более 190 миллионов рублей

Переселенцам из Донбасса и с Украины собрали более 190 миллионов рублей - РИА Новости, 14.09.2022

Переселенцам из Донбасса и с Украины собрали более 190 миллионов рублей

Российский Красный Крест (РКК) с начала военной спецоперации, объявив сбор пожертвований для вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины, привлек более 190 РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:42

2022-09-14T09:42

2022-09-14T09:42

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

украина

россия

российский красный крест

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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) с начала военной спецоперации, объявив сбор пожертвований для вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины, привлек более 190 миллионов рублей, сообщила первый зампред Общероссийской общественной организации РКК, член Общественной палаты РФ Виктория Макарчук."В феврале 2022 года Российский Красный Крест объявил национальный сбор пожертвований на помощь вынужденным переселенцам. Собрано более 190 миллионов рублей. По линии Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца привлечено более 255 миллионов рублей. Активное участие в поддержке РКК приняли и другие национальные общества, такие как Немецкий, Австрийский, Испанский Красные Кресты и УВКБ (управление верховного комиссара по делам беженцев – ред.) ООН", - доложила Макарчук в среду на координационном совете уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе, проходившем в Хабаровске.По ее словам, РКК по всей стране открыл 114 пунктов сбора гуманитарной помощи и 109 пунктов ее выдачи. Организация привлекла к работе более 15 тысяч волонтеров и 70 новых сотрудников, выступив одним из основных координаторов гуманитарной помощи в России по пяти направлениям: гуманитарная помощь, психосоциальная и ваучерная поддержка, многоцелевые выплаты, дооборудование пунктов временного размещения."Специалисты оказали психосоциальную поддержку 9 331 переселенцам. Из них более 2 тысячам помощь оказана по телефону федеральной горячей линии. Ваучерная поддержка переселенцам организована в 18 регионах страны с охватом 100% приграничных регионов. Это 13 600 ваучеров в аптеки, 4138 ваучеров на одежду и 10 тысяч ваучеров в продуктовые магазины", - рассказала первый зампред организации.Как заверила Макарчук, РКК впервые начал программу по многоцелевым выплатам на банковские карты переселенцам "в соответствии с критериями уязвимости". Более 16 тысяч семей, это 62,4 тысячи человек, получат такую поддержку, уточнила она, на сегодняшний день 8 тысяч семей уже получили данный вид помощи.Макарчук отметила, что общественная организация доставила в регионы страны 1650 тонн гуманитарной помощи, более 120 тысяч переселенцев с Украины и из Донбасса получили ее.

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1816005453.html

донбасс

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, донбасс, украина, россия, российский красный крест