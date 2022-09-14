https://ria.ru/20220914/pokhorony-1816711157.html

Песков ответил на сообщения, что Путина не пригласили на похороны королевы

Песков ответил на сообщения, что Путина не пригласили на похороны королевы - РИА Новости, 14.09.2022

Песков ответил на сообщения, что Путина не пригласили на похороны королевы

Президент РФ Владимир Путин с самого начала не имел никаких планов по участию в мемориальных мероприятиях, посвященных Елизавете II, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:25

2022-09-14T13:25

2022-09-14T13:30

владимир путин

умерла королева елизавета ii

елизавета ii

дмитрий песков

политика

россия

великобритания

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с самого начала не имел никаких планов по участию в мемориальных мероприятиях, посвященных Елизавете II, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что президент направил телеграмму с соболезнованиями, каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала", - сказал Песков, комментируя сообщения ссылавшихся на источники британских СМИ о том, что Россию, Белоруссию и Мьянму не пригласили на похороны британской королевы.Елизавета II правила Британией более 70 лет, она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Похороны состоятся 19 сентября. 10 сентября на престол взошел 73-летний сын Елизаветы II Чарльз (провозглашен королем Карлом III).

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, умерла королева елизавета ii, елизавета ii, дмитрий песков, политика, россия, великобритания