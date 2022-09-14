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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 14.09.2022
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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 14.09.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Дожди ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T08:31
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погода
москва
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Дожди ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодняшний день ожидается дождливым в столичном регионе. Под влиянием фронтальных разделов и надвигающихся циклонов период сухой погоды на некоторое время закончился. Тем не менее в столичном регионе будет относительно тепло, в пределах нормы. Температура ожидается максимальная в пределах 13-15 градусов в Москве, по области - от 10 до 15", - рассказала Котилевская.Синоптик также отметила, что ветер будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 738 миллиметров ртутного столба.
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погода, москва
Погода, Москва
08:31 14.09.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Котилевская пообещала москвичам в среду дожди и температуру до плюс 15

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Дожди ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодняшний день ожидается дождливым в столичном регионе. Под влиянием фронтальных разделов и надвигающихся циклонов период сухой погоды на некоторое время закончился. Тем не менее в столичном регионе будет относительно тепло, в пределах нормы. Температура ожидается максимальная в пределах 13-15 градусов в Москве, по области - от 10 до 15", - рассказала Котилевская.
Синоптик также отметила, что ветер будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 738 миллиметров ртутного столба.
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