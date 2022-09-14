https://ria.ru/20220914/pogoda-1816634300.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 14.09.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Дожди ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T08:31

2022-09-14T08:31

2022-09-14T08:31

погода

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Дожди ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодняшний день ожидается дождливым в столичном регионе. Под влиянием фронтальных разделов и надвигающихся циклонов период сухой погоды на некоторое время закончился. Тем не менее в столичном регионе будет относительно тепло, в пределах нормы. Температура ожидается максимальная в пределах 13-15 градусов в Москве, по области - от 10 до 15", - рассказала Котилевская.Синоптик также отметила, что ветер будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 738 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220909/poteplenie-1815551258.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва