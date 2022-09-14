https://ria.ru/20220914/pogoda-1816634300.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 14.09.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Дожди ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T08:31
2022-09-14T08:31
2022-09-14T08:31
погода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Дожди ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодняшний день ожидается дождливым в столичном регионе. Под влиянием фронтальных разделов и надвигающихся циклонов период сухой погоды на некоторое время закончился. Тем не менее в столичном регионе будет относительно тепло, в пределах нормы. Температура ожидается максимальная в пределах 13-15 градусов в Москве, по области - от 10 до 15", - рассказала Котилевская.Синоптик также отметила, что ветер будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 738 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220909/poteplenie-1815551258.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d49fe28cc3b9eda2ccf447980a33b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Котилевская пообещала москвичам в среду дожди и температуру до плюс 15
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Дожди ожидаются в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Алина Котилевская.
"Сегодняшний день ожидается дождливым в столичном регионе. Под влиянием фронтальных разделов и надвигающихся циклонов период сухой погоды на некоторое время закончился. Тем не менее в столичном регионе будет относительно тепло, в пределах нормы. Температура ожидается максимальная в пределах 13-15 градусов в Москве, по области - от 10 до 15", - рассказала Котилевская.
Синоптик также отметила, что ветер будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 738 миллиметров ртутного столба.