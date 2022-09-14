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В Таджикистане заявили об одном погибшем после обстрела границы Киргизией

В Таджикистане заявили об одном погибшем после обстрела границы Киргизией - РИА Новости, 14.09.2022

В Таджикистане заявили об одном погибшем после обстрела границы Киргизией

Один таджикский пограничник был убит, двое получили ранения в ходе минометного обстрела со стороны Киргизии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:25

2022-09-14T09:25

2022-09-14T09:52

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ДУШАНБЕ, 14 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Один таджикский пограничник был убит, двое получили ранения в ходе минометного обстрела со стороны Киргизии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Согдийской области Таджикистана."В результате минометного обстрела погранзаставы "Кех" со стороны киргизских пограничников был убит один и два таджикских пограничника были ранены", - сказал собеседник агентства.По его словам, раненые пограничники были доставлены в центральную больницу города Исфара.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский отряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. Вскоре перестрелка прекратилась.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, таджикистан, киргизия