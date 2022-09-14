https://ria.ru/20220914/pogibshiy-1816642160.html
В Таджикистане заявили об одном погибшем после обстрела границы Киргизией
В Таджикистане заявили об одном погибшем после обстрела границы Киргизией - РИА Новости, 14.09.2022
В Таджикистане заявили об одном погибшем после обстрела границы Киргизией
Один таджикский пограничник был убит, двое получили ранения в ходе минометного обстрела со стороны Киргизии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:25
2022-09-14T09:25
2022-09-14T09:52
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ДУШАНБЕ, 14 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Один таджикский пограничник был убит, двое получили ранения в ходе минометного обстрела со стороны Киргизии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Согдийской области Таджикистана."В результате минометного обстрела погранзаставы "Кех" со стороны киргизских пограничников был убит один и два таджикских пограничника были ранены", - сказал собеседник агентства.По его словам, раненые пограничники были доставлены в центральную больницу города Исфара.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский отряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. Вскоре перестрелка прекратилась.
https://ria.ru/20220914/perestrelka-1816628142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, таджикистан, киргизия
В мире, Таджикистан, Киргизия
09:25 14.09.2022 (обновлено: 09:52 14.09.2022)
В Таджикистане заявили об одном погибшем после обстрела границы Киргизией
Таджикистан заявил об одном погибшем после обстрела границы Киргизией, еще двое ранены
ДУШАНБЕ, 14 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Один таджикский пограничник был убит, двое получили ранения в ходе минометного обстрела со стороны Киргизии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Согдийской области Таджикистана.
"В результате минометного обстрела погранзаставы "Кех" со стороны киргизских пограничников был убит один и два таджикских пограничника были ранены", - сказал собеседник агентства.
По его словам, раненые пограничники были доставлены в центральную больницу города Исфара.
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский отряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. Вскоре перестрелка прекратилась.