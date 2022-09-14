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Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/obstrel-1816823249.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии - РИА Новости, 14.09.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии
Украинские войска в среду за девять минут обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:11
2022-09-14T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска в среду за девять минут обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.01 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска в 16.25 мск выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 17 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстреле Куйбышевского района города получили ранения мужчина и женщина. Горловка шесть раз подвергалась обстрелу со стороны украинских войск, по населенному пункту были выпущены в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220914/prodvizhenie-1816787731.html
https://ria.ru/20220914/spetsoperatsiya-1816739456.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
19:11 14.09.2022 (обновлено: 19:12 14.09.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли два района Донецка и Горловку из артиллерии

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска в среду за девять минут обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.01 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, украинские войска в 16.25 мск выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 17 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстреле Куйбышевского района города получили ранения мужчина и женщина. Горловка шесть раз подвергалась обстрелу со стороны украинских войск, по населенному пункту были выпущены в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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