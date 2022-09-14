https://ria.ru/20220914/konfiskatsiya-1816848433.html
Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро, пишут СМИ
Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2022
Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро, пишут СМИ
Финские власти конфисковали у россиян, находящихся из-за российской спецоперации на Украине в санкционных списках Евросоюза и других западных стран, имущество... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T21:03
2022-09-14T21:03
2022-09-14T21:03
финляндия
украина
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен - РИА Новости. Финские власти конфисковали у россиян, находящихся из-за российской спецоперации на Украине в санкционных списках Евросоюза и других западных стран, имущество на сумму около 189 миллионов евро, сообщает в среду телеканал MTV3."Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро", - говорится в сообщении со ссылкой на Бюро по взысканию долгов.Уточняется, что диапазон конфискованных активов невероятно широк: от акций и банковских вкладов до промышленного сырья, транспортных средств, железнодорожных вагонов и объектов недвижимости.
https://ria.ru/20220908/moskalkova-1815212316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, украина, россия
Финляндия, Украина, Россия
Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро, пишут СМИ
MTV3: в Финляндии конфисковано имущество россиян из санкционных списков на 189 млн евро