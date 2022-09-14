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Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2022
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Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро, пишут СМИ
Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2022
Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро, пишут СМИ
Финские власти конфисковали у россиян, находящихся из-за российской спецоперации на Украине в санкционных списках Евросоюза и других западных стран, имущество... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T21:03
2022-09-14T21:03
финляндия
украина
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен - РИА Новости. Финские власти конфисковали у россиян, находящихся из-за российской спецоперации на Украине в санкционных списках Евросоюза и других западных стран, имущество на сумму около 189 миллионов евро, сообщает в среду телеканал MTV3."Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро", - говорится в сообщении со ссылкой на Бюро по взысканию долгов.Уточняется, что диапазон конфискованных активов невероятно широк: от акций и банковских вкладов до промышленного сырья, транспортных средств, железнодорожных вагонов и объектов недвижимости.
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финляндия, украина, россия
Финляндия, Украина, Россия
21:03 14.09.2022
 
Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро, пишут СМИ

MTV3: в Финляндии конфисковано имущество россиян из санкционных списков на 189 млн евро

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГород Хельсинки
Город Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Город Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен - РИА Новости. Финские власти конфисковали у россиян, находящихся из-за российской спецоперации на Украине в санкционных списках Евросоюза и других западных стран, имущество на сумму около 189 миллионов евро, сообщает в среду телеканал MTV3.
"Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро", - говорится в сообщении со ссылкой на Бюро по взысканию долгов.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 11:00
Татьяна Москалькова: русофобия – беспрецедентное нарушение прав человека
Уточняется, что диапазон конфискованных активов невероятно широк: от акций и банковских вкладов до промышленного сырья, транспортных средств, железнодорожных вагонов и объектов недвижимости.
 
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