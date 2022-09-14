https://ria.ru/20220914/gosizmena-1816622695.html

В ГД внесут проект об ужесточении наказания за госизмену, заявили в ЛДПР

В ГД внесут проект об ужесточении наказания за госизмену, заявили в ЛДПР - РИА Новости, 14.09.2022

В ГД внесут проект об ужесточении наказания за госизмену, заявили в ЛДПР

Законопроект об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T03:09

2022-09-14T03:09

2022-09-14T03:11

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лдпр

общество

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР).Ранее он в своем Telegram-канале в связи со сложившейся ситуацией призвал ужесточить наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения без права на подачу апелляции, а также ввести лишение за это гражданства.Он отметил, что сейчас по конституции гражданства лишить нельзя, и в посте он высказал только свою позицию о том, что делать это надо.Ужесточение же уголовного наказания за госизмену, по его словам, необходимо, поскольку последние 10 лет страна живет в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы, в основном британские и американские, ведут активную работу на территории государства."Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов (законодательство о которых изменилось в последнее время). Они действуют в интересах другого государства, формируют соответственно мнение в обществе. Особенно в условиях СВО… Людей со студенческой скамьи готовят и ведут по жизни, они же потом займут важные посты… И вот тогда эти люди уже со своих позиций повлияют на ситуацию", - считает Луговой.

https://ria.ru/20220913/izmena-1816384382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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