https://ria.ru/20220914/gosizmena-1816622695.html
В ГД внесут проект об ужесточении наказания за госизмену, заявили в ЛДПР
В ГД внесут проект об ужесточении наказания за госизмену, заявили в ЛДПР - РИА Новости, 14.09.2022
В ГД внесут проект об ужесточении наказания за госизмену, заявили в ЛДПР
Законопроект об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T03:09
2022-09-14T03:09
2022-09-14T03:11
госдума рф
лдпр
общество
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР).Ранее он в своем Telegram-канале в связи со сложившейся ситуацией призвал ужесточить наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения без права на подачу апелляции, а также ввести лишение за это гражданства.Он отметил, что сейчас по конституции гражданства лишить нельзя, и в посте он высказал только свою позицию о том, что делать это надо.Ужесточение же уголовного наказания за госизмену, по его словам, необходимо, поскольку последние 10 лет страна живет в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы, в основном британские и американские, ведут активную работу на территории государства."Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов (законодательство о которых изменилось в последнее время). Они действуют в интересах другого государства, формируют соответственно мнение в обществе. Особенно в условиях СВО… Людей со студенческой скамьи готовят и ведут по жизни, они же потом займут важные посты… И вот тогда эти люди уже со своих позиций повлияют на ситуацию", - считает Луговой.
https://ria.ru/20220913/izmena-1816384382.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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госдума рф, лдпр, общество
Госдума РФ, ЛДПР, Общество
03:09 14.09.2022 (обновлено: 03:11 14.09.2022)
В ГД внесут проект об ужесточении наказания за госизмену, заявили в ЛДПР
Депутат Луговой: проект о пожизненном сроке за госизмену внесут в ГД в ближайшее время
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР).
Ранее он в своем Telegram-канале в связи со сложившейся ситуацией призвал
ужесточить наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения без права на подачу апелляции, а также ввести лишение за это гражданства.
"Инициативы (об ужесточении наказания) подготовим и внесем в ближайшее время… Мы сейчас проводим консультации и, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу. Обращаю внимание, что в советские времена у нас за предательство – буду говорить понятным для всех языком – полагался расстрел. Что и использовалось. В 90-е годы, учитывая либеральный подход в целом по стране, это стало считаться анахронизмом. Было принято решение смягчить наказание", - сообщил Луговой, утвердительно ответив на вопрос, может ли эта инициатива быть внесена уже в осеннюю сессию.
Он отметил, что сейчас по конституции гражданства лишить нельзя, и в посте он высказал только свою позицию о том, что делать это надо.
Ужесточение же уголовного наказания за госизмену, по его словам, необходимо, поскольку последние 10 лет страна живет в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы, в основном британские и американские, ведут активную работу на территории государства.
"Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов (законодательство о которых изменилось в последнее время). Они действуют в интересах другого государства, формируют соответственно мнение в обществе. Особенно в условиях СВО… Людей со студенческой скамьи готовят и ведут по жизни, они же потом займут важные посты… И вот тогда эти люди уже со своих позиций повлияют на ситуацию", - считает Луговой.