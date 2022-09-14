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На промплощадке Кольской ГМК ликвидировали открытое горение
На промплощадке Кольской ГМК ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 14.09.2022
На промплощадке Кольской ГМК ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировали в цехе электролиза на комбинате Кольской ГМК (дочерняя компания "Норникеля") в Мончегорске Мурманской области, сообщили в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:44
2022-09-14T19:44
2022-09-14T19:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мончегорск
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в цехе электролиза на комбинате Кольской ГМК (дочерняя компания "Норникеля") в Мончегорске Мурманской области, сообщили в региональном ГУ МЧС."В 19.18 ликвидация открытого горения", - заявили в МЧС.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что цех Кольской ГМК загорелся в Мончегорске Мурманской области. По данным МЧС, площадь пожара составила 600 квадратных метров, кровля частично обрушилась, пострадавших нет. Как уточнили в "Норникеле", пожар произошел в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля Кольской ГМК, работа цеха была остановлена. Пожар удалось локализовать в 14.57.Кольская ГМК является горно-металлургическим производством по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов, никелерафинировочным центром компании "Норникель". Это ведущий производственный комплекс Мурманской области, созданный на базе старейших предприятий региона — комбинатов "Североникель" и "Печенганикель".
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мончегорск, мурманская область, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мончегорск, Мурманская область, Происшествия
19:44 14.09.2022 (обновлено: 19:55 14.09.2022)
На промплощадке Кольской ГМК ликвидировали открытое горение
МЧС: на промплощадке Кольской ГМК в Мурманской области ликвидировали открытое горение