https://ria.ru/20220914/gazifikatsiya-1816744195.html

Почти 30 сел будут газифицированы в Якутии до 2030 года с помощью СПГ

Почти 30 сел будут газифицированы в Якутии до 2030 года с помощью СПГ - РИА Новости, 14.09.2022

Почти 30 сел будут газифицированы в Якутии до 2030 года с помощью СПГ

Более 2 миллиардов рублей до 2030 года намерена инвестировать Якутия в газификацию почти 30 сел с помощью сжиженного природного газа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:10

2022-09-14T15:10

2022-09-14T15:11

республика саха (якутия)

экономика

айсен николаев

дальний восток

газпром

сила сибири (газопровод)

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ЯКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Более 2 миллиардов рублей до 2030 года намерена инвестировать Якутия в газификацию почти 30 сел с помощью сжиженного природного газа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Глава региона Айсен Николаев принял участие в Петербургском международном газовом форуме. В ходе круглого стола на тему социально ориентированной газификации Николаев рассказал, что по соглашению с ПАО "Газпром" трубопроводным газом в Якутии будут газифицированы южные районы."Развитие может идти более быстрыми темпами, если мы решим вопрос с транспортной инфраструктурой. Для дальнейшего развития, учитывая размеры нашего региона, нужна автономная газификация с помощью сжиженного газа. До 2030 года с помощью СПГ и СУГ мы планируем газифицировать почти 30 сёл республики. Это более 2 миллиардов рублей вложений из регионального бюджета", – приводятся слова Николаева.По информации главы республики, пилотный проект автономной газификации в настоящее время реализуется в якутском селе Качикатцы. По прогнозам, ввод новых мощностей в рамках программы позволит выйти к 2025 году на уровень производства в 50 и более тысяч тонн СПГ в год. А к 2030 году – 500 тысяч тонн. "Столь существенный объем потребления будет обеспечен за счет объектов теплоснабжения, газификации сел, транспорта, включая спецтехнику, железнодорожного и водного транспорта и крупногабаритной техники промпредприятий, и экспорта", - пояснили в пресс-службе.Говоря о вариантах ускорения темпов газификации, Николаев на полях форума предложил создать меры федеральной поддержки для реализации проектов по СПГ, поскольку региональные бюджеты вынуждены финансировать и строительство инфраструктуры, и субсидирование межтарифной разницы.Подтвержденные запасы на территории Якутии составляют 3 триллиона кубометров газа. Это более половины всех запасов Дальнего Востока. По территории республики пролегает магистральный газопровод "Сила Сибири", а также есть собственная развитая газотранспортная система, протяженность которой достигает 2,7 тысячи километров. "Газификация республики началась 55 лет назад, за это время сетевым газом обеспечено 104 населенных пункта республики", - добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что по словам руководителя проектного офиса компании ЯТЭК Айрата Хусаинова на Петербургском международном газовом форуме, работа над Якутским газовым проектом, в составе которого планируется "Якутский СПГ", не остановлена, он в разработке и ведется активная подготовка ресурсной базы.

https://ria.ru/20220908/yakutiya-1815303996.html

https://ria.ru/20220905/yakutiya-1814542324.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, айсен николаев, дальний восток, газпром, сила сибири (газопровод)