https://ria.ru/20220914/dokuchaevsk-1816648265.html

Украинские войска обстреляли детсад в Докучаевске

Украинские войска обстреляли детсад в Докучаевске - РИА Новости, 14.09.2022

Украинские войска обстреляли детсад в Докучаевске

Украинские войска обстреляли детский сад в Докучаевске в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела пострадала женщина, заявил штаб территориальной... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:51

2022-09-14T09:51

2022-09-14T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

докучаевск

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли детский сад в Докучаевске в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела пострадала женщина, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 8.43 (совпадает с мск) украинские войска выпустили по Докучаевску три снаряда калибром 155 миллиметров."Вооруженные формирования Украины атаковали детсад по улице Ватутина в Докучаевске, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

докучаевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, докучаевск, донецкая народная республика