https://ria.ru/20220914/dokuchaevsk-1816648265.html
Украинские войска обстреляли детсад в Докучаевске
Украинские войска обстреляли детсад в Докучаевске - РИА Новости, 14.09.2022
Украинские войска обстреляли детсад в Докучаевске
Украинские войска обстреляли детский сад в Докучаевске в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела пострадала женщина, заявил штаб территориальной... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:51
2022-09-14T09:51
2022-09-14T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
докучаевск
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли детский сад в Докучаевске в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела пострадала женщина, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 8.43 (совпадает с мск) украинские войска выпустили по Докучаевску три снаряда калибром 155 миллиметров."Вооруженные формирования Украины атаковали детсад по улице Ватутина в Докучаевске, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
докучаевск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, докучаевск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Докучаевск, Донецкая Народная Республика
09:51 14.09.2022 (обновлено: 10:02 14.09.2022)
Украинские войска обстреляли детсад в Докучаевске
Украинские войска обстреляли детсад в Докучаевске, пострадала женщина