https://ria.ru/20220914/ceasefire-1816645948.html

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия - РИА Новости, 14.09.2022

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия

Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:43

2022-09-14T09:43

2022-09-14T12:17

в мире

григорий карасин

армения

ереван

азербайджан

совет федерации рф

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе.Позднее в ведомстве добавили, что армянские подразделения ведут огонь по азербайджанским позициям и населенным пунктам Зейли, Йеллиджа и Йухары Айрым Кяльбаджарского района из гаубиц Д-30 и Д-20. Подчеркивается, что армия предпринимает локальные ответные меры только против легитимных военных целей.В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что азербайджанские военные применили дроны и тяжелое вооружение.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

https://ria.ru/20220913/putin-1816612702.html

армения

ереван

азербайджан

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Михаил Бобок

Михаил Бобок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Бобок

в мире, григорий карасин, армения, ереван, азербайджан, совет федерации рф, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе