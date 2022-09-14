https://ria.ru/20220914/ceasefire-1816645948.html
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия - РИА Новости, 14.09.2022
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия
Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:43
2022-09-14T09:43
2022-09-14T12:17
в мире
григорий карасин
армения
ереван
азербайджан
совет федерации рф
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе.Позднее в ведомстве добавили, что армянские подразделения ведут огонь по азербайджанским позициям и населенным пунктам Зейли, Йеллиджа и Йухары Айрым Кяльбаджарского района из гаубиц Д-30 и Д-20. Подчеркивается, что армия предпринимает локальные ответные меры только против легитимных военных целей.В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что азербайджанские военные применили дроны и тяжелое вооружение.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, григорий карасин, армения, ереван, азербайджан, совет федерации рф, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Григорий Карасин, Армения, Ереван, Азербайджан, Совет Федерации РФ, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
09:43 14.09.2022 (обновлено: 12:17 14.09.2022)
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия
Армения и Азербайджан обвинили друга в нарушении режима прекращения огня на границе
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе.
"Вооруженные силы Армении, нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов, из минометов и артиллерийских установок различного калибра", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
Позднее в ведомстве добавили, что армянские подразделения ведут огонь по азербайджанским позициям и населенным пунктам Зейли, Йеллиджа и Йухары Айрым Кяльбаджарского района из гаубиц Д-30 и Д-20. Подчеркивается, что армия предпринимает локальные ответные меры только против легитимных военных целей.
В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что азербайджанские военные применили дроны и тяжелое вооружение.
"Обстановка на армяно-азербайджанской границе в ночь на 14 сентября продолжала оставаться напряженной. В частности, в направлении Джермука противник применил беспилотники. Хотя на остальных участках существенных инцидентов не зафиксировано, однако сегодня начиная с 8:00 (7:00 мск) противник применил артиллерию, минометы и крупнокалиберное вооружение, в частности, в направлении Джермука и Верин Шоржа", — сказал представитель ведомства.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин
, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России
. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ
.
Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.