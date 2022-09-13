https://ria.ru/20220913/vs-1816442172.html
ВС России уничтожили 12 украинских пунктов управления
ВС России уничтожили 12 украинских пунктов управления - РИА Новости, 13.09.2022
ВС России уничтожили 12 украинских пунктов управления
Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 47 украинских артиллерийских подразделений, 12 пунктов управления украинских войск в ДНР, Запорожье и в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:50
2022-09-13T12:50
2022-09-13T13:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
николаевская область
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 47 украинских артиллерийских подразделений, 12 пунктов управления украинских войск в ДНР, Запорожье и в Николаевской области, а также живую силу и военную технику в 152-х районах, сообщили во вторник в Минобороны."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены двенадцать пунктов управления в районах населённых пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой Народной Республики, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригорьевка Николаевской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152-х районах", - сообщили в ведомстве.Кроме того, уничтожены пять украинских складов с боеприпасами и оружием в ДНР, Николаевской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Николаевская область
12:50 13.09.2022 (обновлено: 13:01 13.09.2022)
ВС России уничтожили 12 украинских пунктов управления
Минобороны: ВС России уничтожили 12 пунктов управления ВСУ и живую силу в 152 районах