https://ria.ru/20220913/schelkovo-1816399080.html
Строительство школы на 550 мест началось в подмосковном Щелково
Строительство школы на 550 мест началось в подмосковном Щелково - РИА Новости, 13.09.2022
Строительство школы на 550 мест началось в подмосковном Щелково
Строительство школы на 550 мест началось в поселке Новый городок городского округа Щелково, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:51
2022-09-13T10:51
2022-09-13T10:51
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Строительство школы на 550 мест началось в поселке Новый городок городского округа Щелково, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Согласно проекту, в здании разместят учебные классы, лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком полного цикла, а также медкабинет и административные помещения."Подрядчик приступил к подготовительным работам. В настоящее время ведется планировка территории, устройство подъездных путей и мест складирования и хранения стройматериалов. Рабочие также выполняют устройство котлована и вывозят грунт", - сказали в ведомстве.Завершить возведение школы и ввести ее в эксплуатацию планируется в 2023 году. Строительство ведется в рамках госпрограммы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Финансирование осуществляется из средств бюджета.
https://ria.ru/20220912/otoplenie-1816251135.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), щелково, строительство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково, Строительство
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Строительство школы на 550 мест началось в поселке Новый городок городского округа Щелково, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
Согласно проекту, в здании разместят учебные классы, лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком полного цикла, а также медкабинет и административные помещения.
"Подрядчик приступил к подготовительным работам. В настоящее время ведется планировка территории, устройство подъездных путей и мест складирования и хранения стройматериалов. Рабочие также выполняют устройство котлована и вывозят грунт", - сказали в ведомстве.
Завершить возведение школы и ввести ее в эксплуатацию планируется в 2023 году. Строительство ведется в рамках госпрограммы Подмосковья
"Строительство объектов социальной инфраструктуры". Финансирование осуществляется из средств бюджета.