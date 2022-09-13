https://ria.ru/20220913/puteshestviya-1816237993.html

Названа самая популярная у россиян страна Европы для летних путешествий

Названа самая популярная у россиян страна Европы для летних путешествий - РИА Новости, 13.09.2022

Названа самая популярная у россиян страна Европы для летних путешествий

Туроператоры рассказали, что большинство российских путешественников, посетивших этим летом Европу, направлялись в Грецию, Испанию, Италию и Францию, сообщает... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T04:48

2022-09-13T04:48

2022-09-13T04:48

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туризм

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греция

ассоциация туроператоров россии (атор)

евросоюз

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что большинство российских путешественников, посетивших этим летом Европу, направлялись в Грецию, Испанию, Италию и Францию, сообщает АТОР."Лидер — Греция: здесь более низкие цены, и, что более важно, лояльная визовая политика", — указали в ассоциации.Участники рынка отметили, что турпоток из России в Европу летом был меньше, чем в 2019 году – как минимум на 90 процентов. "Путешественники, которые принимали решение провести отпуск в странах ЕС, летели туда с пересадками, выбирали отели высокого уровня, а поездки в основном были через туроператоров", — сообщили эксперты. Причем число организованных поездок сократилось меньше, чем самостоятельных — на 75-80 процентов.Если до коронавирусных проблем Европа все более становилась направлением самостоятельного туризма, то в этом сезоне значительное число путешественников предпочитали бронировать отпуск через туроператоров. "Главная причина такой "миграции" — сложности с платежами", — пояснили в АТОР.Отдыхающие приобретали как полные турпакеты, так и отдельные услуги размещения. "Бюджетных" путешественников в Европе в этом сезоне практически не было. Путевки стоили дорого, львиную долю цены составляла авиаперевозка. Добираться до курортов приходилось с пересадками, чаще всего — через Турцию."Наибольшим спросом пользовались гостиницы категорий четыре и пять звезд. Также был повышенный интерес к системе "все включено", так как туристы хотели оплатить услуги в России", — сообщили эксперты.

https://ria.ru/20220912/rubl-1816142564.html

https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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