https://ria.ru/20220913/puteshestviya-1816237993.html
Названа самая популярная у россиян страна Европы для летних путешествий
Названа самая популярная у россиян страна Европы для летних путешествий - РИА Новости, 13.09.2022
Названа самая популярная у россиян страна Европы для летних путешествий
Туроператоры рассказали, что большинство российских путешественников, посетивших этим летом Европу, направлялись в Грецию, Испанию, Италию и Францию, сообщает... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T04:48
2022-09-13T04:48
2022-09-13T04:48
туризм
туризм
новости - туризм
европа
россия
греция
ассоциация туроператоров россии (атор)
евросоюз
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что большинство российских путешественников, посетивших этим летом Европу, направлялись в Грецию, Испанию, Италию и Францию, сообщает АТОР."Лидер — Греция: здесь более низкие цены, и, что более важно, лояльная визовая политика", — указали в ассоциации.Участники рынка отметили, что турпоток из России в Европу летом был меньше, чем в 2019 году – как минимум на 90 процентов. "Путешественники, которые принимали решение провести отпуск в странах ЕС, летели туда с пересадками, выбирали отели высокого уровня, а поездки в основном были через туроператоров", — сообщили эксперты. Причем число организованных поездок сократилось меньше, чем самостоятельных — на 75-80 процентов.Если до коронавирусных проблем Европа все более становилась направлением самостоятельного туризма, то в этом сезоне значительное число путешественников предпочитали бронировать отпуск через туроператоров. "Главная причина такой "миграции" — сложности с платежами", — пояснили в АТОР.Отдыхающие приобретали как полные турпакеты, так и отдельные услуги размещения. "Бюджетных" путешественников в Европе в этом сезоне практически не было. Путевки стоили дорого, львиную долю цены составляла авиаперевозка. Добираться до курортов приходилось с пересадками, чаще всего — через Турцию."Наибольшим спросом пользовались гостиницы категорий четыре и пять звезд. Также был повышенный интерес к системе "все включено", так как туристы хотели оплатить услуги в России", — сообщили эксперты.
https://ria.ru/20220912/rubl-1816142564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, европа, россия, греция, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, италия, испания, франция, туристы, турция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Европа, Россия, Греция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Евросоюз, Италия, Испания, Франция, туристы, Турция
Названа самая популярная у россиян страна Европы для летних путешествий
АТОР: Греция — самое популярное у россиян европейское направление для путешествий летом
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, что большинство российских путешественников, посетивших этим летом Европу, направлялись в Грецию, Испанию, Италию и Францию, сообщает
АТОР.
"Лидер — Греция: здесь более низкие цены, и, что более важно, лояльная визовая политика", — указали в ассоциации.
Участники рынка отметили, что турпоток из России в Европу летом был меньше, чем в 2019 году – как минимум на 90 процентов.
"Путешественники, которые принимали решение провести отпуск в странах ЕС, летели туда с пересадками, выбирали отели высокого уровня, а поездки в основном были через туроператоров", — сообщили эксперты. Причем число организованных поездок сократилось меньше, чем самостоятельных — на 75-80 процентов.
Если до коронавирусных проблем Европа все более становилась направлением самостоятельного туризма, то в этом сезоне значительное число путешественников предпочитали бронировать отпуск через туроператоров. "Главная причина такой "миграции" — сложности с платежами", — пояснили в АТОР.
Отдыхающие приобретали как полные турпакеты, так и отдельные услуги размещения. "Бюджетных" путешественников в Европе в этом сезоне практически не было. Путевки стоили дорого, львиную долю цены составляла авиаперевозка. Добираться до курортов приходилось с пересадками, чаще всего — через Турцию.
"Наибольшим спросом пользовались гостиницы категорий четыре и пять звезд. Также был повышенный интерес к системе "все включено", так как туристы хотели оплатить услуги в России", — сообщили эксперты.