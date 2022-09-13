21:37 13.09.2022 (обновлено: 22:54 13.09.2022)
Минск предложил отправить генсека ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу
Белоруссия предложила отправить генсека ОДКБ Зася на армяно-азербайджанскую границу
© Фото : Пресс-служба ОДКБГенеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась
© Фото : Пресс-служба ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Архивное фото
МИНСК, 13 сен — РИА Новости. Минск на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ порекомендовал отправить генерального секретаря организации Станислава Зася в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
Позицию Белоруссии озвучил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. Он отметил, что предложенные шаги можно предпринять оперативно.
"В их числе выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений", — подчеркнул Вольфович.
В публикации отмечается, что Белоруссия всегда придерживалась мнения, что конфликт между Арменией и Азербайджаном можно решить только политико-дипломатическими методами. При этом нынешняя ситуация "требует досконального изучения".
Онлайн-заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялось сегодня по запросу Еревана.
В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.
В Баку в ответ заявили, что Ереван обстрелял позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались столкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Армению в попытке сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Ереван замедлял процесс нормализации отношений и "демонстрировал деструктивную позицию" на международных переговорах.
Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время обострения погибли 49 человек, добавив, что это не окончательные цифры. Азербайджан также заявлял о потерях среди своих военных, но не назвал их число.
К утру стороны при посредничестве Москвы смогли договориться о прекращении огня. В российском МИД подчеркнули, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. На Смоленской площади призвали Армению и Азербайджан решать все спорные вопросы дипломатическим путем.