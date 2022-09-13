https://ria.ru/20220913/obstrely-1816363464.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск

Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск - РИА Новости, 13.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск

Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T03:00

2022-09-13T03:00

2022-09-13T03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

докучаевск

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.45 (время совпадает с мск) - н.п. Орловка - н.п. Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 19.15 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (Никитовский район): произведено 12 выстрелов из танка... 21.30 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявило, что в 22.15 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, а в 2.18 - шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску.

https://ria.ru/20220913/himars-1816362870.html

донецк (днр)

горловка

докучаевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), горловка, докучаевск