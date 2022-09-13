Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/obstrely-1816363464.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск - РИА Новости, 13.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T03:00
2022-09-13T03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
докучаевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807216076_0:47:1949:1144_1920x0_80_0_0_22e9858cef327d8c70c8e8bc227088f4.jpg
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.45 (время совпадает с мск) - н.п. Орловка - н.п. Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 19.15 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (Никитовский район): произведено 12 выстрелов из танка... 21.30 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявило, что в 22.15 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, а в 2.18 - шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску.
https://ria.ru/20220913/himars-1816362870.html
донецк (днр)
горловка
докучаевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807216076_330:0:1949:1214_1920x0_80_0_0_2d4c9b8be2f52975ebfc74b53b39c7d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), горловка, докучаевск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Докучаевск
03:00 13.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск

Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск в ДНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРезультаты обстрела
Результаты обстрела - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Результаты обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку, Горловку и Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.45 (время совпадает с мск) - н.п. Орловка - н.п. Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 19.15 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (Никитовский район): произведено 12 выстрелов из танка... 21.30 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 02:39Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS
Кроме того, ведомство заявило, что в 22.15 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, а в 2.18 - шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаДокучаевск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала