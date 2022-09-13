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Официальный курс доллара на среду снизился до 60,07 рубля
Официальный курс доллара на среду снизился до 60,07 рубля - РИА Новости, 13.09.2022
Официальный курс доллара на среду снизился до 60,07 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 38,92 копейки - до 60,0676 рубля, курс евро - на 37,63 копейки, до 60,9364 рубля,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:44
2022-09-13T16:44
2022-09-13T16:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 38,92 копейки - до 60,0676 рубля, курс евро - на 37,63 копейки, до 60,9364 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия
Официальный курс доллара на среду снизился до 60,07 рубля
Официальный курс доллара на среду снизился до 60,07 рубля, евро — до 60,94 рубля