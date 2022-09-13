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Доходы бюджета Тюменской области увеличились на девять миллиардов рублей - РИА Новости, 13.09.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220913/dokhody-1816383862.html
Доходы бюджета Тюменской области увеличились на девять миллиардов рублей
Доходы бюджета Тюменской области увеличились на девять миллиардов рублей - РИА Новости, 13.09.2022
Доходы бюджета Тюменской области увеличились на девять миллиардов рублей
Доходы в бюджет Тюменской области за семь месяцев года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 9 миллиардов рублей, что... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:42
2022-09-13T09:42
тюменская область
тюменская область
экономика
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 13 сен – РИА Новости. Доходы в бюджет Тюменской области за семь месяцев года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 9 миллиардов рублей, что свидетельствует о стабильности экономической ситуации в регионе, заявил губернатор Александр Моор.Текущее исполнение бюджета в правительстве региона обсудили на очередном заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций."Доходы бюджета Тюменской области за 7 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились на 17,3%, или более чем на 9 миллиардов рублей. Основным источником роста доходов бюджета остается налог на прибыль предприятий и организаций – его поступления увеличились на 14,5%, или более чем на 2 миллиарда рублей", – сообщает информационный центр правительства области со ссылкой на данные регионального Управления ФНС России.Ситуация в финансово-банковском секторе и на региональном рынке труда управляемая и устойчивая, ритмично работают строительная отрасль, агропромышленный комплекс, торговля и сфера услуг, продолжается развитие социальной инфраструктуры, резюмировал глава региона и призвал максимально эффективно использовать средства областного бюджета, сообщили в информационном центре правительства области.
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тюменская область, экономика, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Экономика, Александр Моор
09:42 13.09.2022
 

Доходы бюджета Тюменской области увеличились на девять миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 13 сен – РИА Новости. Доходы в бюджет Тюменской области за семь месяцев года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 9 миллиардов рублей, что свидетельствует о стабильности экономической ситуации в регионе, заявил губернатор Александр Моор.
Текущее исполнение бюджета в правительстве региона обсудили на очередном заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.
"Доходы бюджета Тюменской области за 7 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились на 17,3%, или более чем на 9 миллиардов рублей. Основным источником роста доходов бюджета остается налог на прибыль предприятий и организаций – его поступления увеличились на 14,5%, или более чем на 2 миллиарда рублей", – сообщает информационный центр правительства области со ссылкой на данные регионального Управления ФНС России.
Ситуация в финансово-банковском секторе и на региональном рынке труда управляемая и устойчивая, ритмично работают строительная отрасль, агропромышленный комплекс, торговля и сфера услуг, продолжается развитие социальной инфраструктуры, резюмировал глава региона и призвал максимально эффективно использовать средства областного бюджета, сообщили в информационном центре правительства области.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
09:22Тюменская область
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Тюменская областьТюменская областьЭкономикаАлександр Моор
 
 
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