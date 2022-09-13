https://ria.ru/20220913/dnr-1816587475.html

В ДНР за сутки погиб один военнослужащий

В ДНР за сутки погиб один военнослужащий - РИА Новости, 13.09.2022

В ДНР за сутки погиб один военнослужащий

Один военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб, четверо получили ранения за минувшие сутки, сообщает во вторник Народная милиция республики. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T19:56

2022-09-13T19:56

2022-09-13T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Один военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб, четверо получили ранения за минувшие сутки, сообщает во вторник Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость один защитник Донецкой Народной Республики погиб, четыре получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика