Паслер: проекты по благоустройству должны быть с перспективой развития
ОРЕНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Все проекты по благоустройству в Оренбургской области должны быть разработаны с перспективой развития, заявил губернатор области Денис Паслер.
"Чтобы в следующем году вовремя выйти на все объекты, которые мы планируем благоустроить в городе, сейчас необходимо в срок завершить все проектные работы. На этой неделе будут финализироваться основные параметры бюджета области на 2023 год. Нам нужно отчетливо понимать, какие расходы нужно заложить. Каждый проект, за который мы беремся, должен быть сделан с перспективой развития - учитывать интересы горожан всех возрастов, быть востребованным", - сказал Паслер, выступая на видеосовещании по проектам благоустройства общественных пространств в 2023 году.
По сообщению пресс-службы областного правительства, особое внимание на совещании было уделено вопросам проектирования благоустройства верхней набережной Урала, пешеходной части улицы Советской и Зауральной рощи. Это - пространства, набравшие наибольшее количество голосов в рамках голосования по проектам городской среды.
Глава региона призвал подрядчиков синхронизировать работу, соотнести технические параметры, чтобы в результате горожане получили единое благоустроенное пространство.
Паслер отметил, что реализация любого проекта в областном центре – это начало нового этапа преобразований.
"Каждое пространство, которое мы делаем центром притяжения, привлекает большое количество людей. Важно понимать, как люди будут добираться сюда, удобно ли им припарковаться и не создает ли этот проект неудобств местным жителям. Нужно сразу инициировать работу по созданию удобных транспортных развязок. Дополнительно уже при проектировании следует продумывать будущее событийное и функциональное наполнение общественных пространств", - отметил глава региона.