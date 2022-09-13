Паслер: проекты по благоустройству должны быть с перспективой развития

"Чтобы в следующем году вовремя выйти на все объекты, которые мы планируем благоустроить в городе, сейчас необходимо в срок завершить все проектные работы. На этой неделе будут финализироваться основные параметры бюджета области на 2023 год. Нам нужно отчетливо понимать, какие расходы нужно заложить. Каждый проект, за который мы беремся, должен быть сделан с перспективой развития - учитывать интересы горожан всех возрастов, быть востребованным", - сказал Паслер, выступая на видеосовещании по проектам благоустройства общественных пространств в 2023 году.