Рейтинг@Mail.ru
Паслер: проекты по благоустройству должны быть с перспективой развития - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20220913/blagoustroystvo-1816443642.html
Паслер: проекты по благоустройству должны быть с перспективой развития
Паслер: проекты по благоустройству должны быть с перспективой развития - РИА Новости, 13.09.2022
Паслер: проекты по благоустройству должны быть с перспективой развития
Все проекты по благоустройству в Оренбургской области должны быть разработаны с перспективой развития, заявил губернатор области Денис Паслер. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:55
2022-09-13T12:55
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947655_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8af047953b94c9398b1d6f85eb2dd21.jpg
ОРЕНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Все проекты по благоустройству в Оренбургской области должны быть разработаны с перспективой развития, заявил губернатор области Денис Паслер.По сообщению пресс-службы областного правительства, особое внимание на совещании было уделено вопросам проектирования благоустройства верхней набережной Урала, пешеходной части улицы Советской и Зауральной рощи. Это - пространства, набравшие наибольшее количество голосов в рамках голосования по проектам городской среды.Глава региона призвал подрядчиков синхронизировать работу, соотнести технические параметры, чтобы в результате горожане получили единое благоустроенное пространство.Паслер отметил, что реализация любого проекта в областном центре – это начало нового этапа преобразований.
https://ria.ru/20220824/proekty-1811765931.html
https://ria.ru/20220912/zona-1816272945.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947655_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0123d65d3b6a433642aeb8fcc5fe6b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, денис паслер, общество
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Общество
12:55 13.09.2022
 

Паслер: проекты по благоустройству должны быть с перспективой развития

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Все проекты по благоустройству в Оренбургской области должны быть разработаны с перспективой развития, заявил губернатор области Денис Паслер.
"Чтобы в следующем году вовремя выйти на все объекты, которые мы планируем благоустроить в городе, сейчас необходимо в срок завершить все проектные работы. На этой неделе будут финализироваться основные параметры бюджета области на 2023 год. Нам нужно отчетливо понимать, какие расходы нужно заложить. Каждый проект, за который мы беремся, должен быть сделан с перспективой развития - учитывать интересы горожан всех возрастов, быть востребованным", - сказал Паслер, выступая на видеосовещании по проектам благоустройства общественных пространств в 2023 году.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 11:04Оренбургская область
Оренбургская область выделит еще 16,9 млн рублей на инициативные проекты
По сообщению пресс-службы областного правительства, особое внимание на совещании было уделено вопросам проектирования благоустройства верхней набережной Урала, пешеходной части улицы Советской и Зауральной рощи. Это - пространства, набравшие наибольшее количество голосов в рамках голосования по проектам городской среды.
Глава региона призвал подрядчиков синхронизировать работу, соотнести технические параметры, чтобы в результате горожане получили единое благоустроенное пространство.
Паслер отметил, что реализация любого проекта в областном центре – это начало нового этапа преобразований.
"Каждое пространство, которое мы делаем центром притяжения, привлекает большое количество людей. Важно понимать, как люди будут добираться сюда, удобно ли им припарковаться и не создает ли этот проект неудобств местным жителям. Нужно сразу инициировать работу по созданию удобных транспортных развязок. Дополнительно уже при проектировании следует продумывать будущее событийное и функциональное наполнение общественных пространств", - отметил глава региона.
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 16:43Оренбургская область
В Оренбурге появится объединенная зона охраны объектов культурного наследия
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала