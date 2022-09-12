https://ria.ru/20220912/vladivostok-1816120128.html
Аэропорт Владивостока обслужил больше 51 тысячи пассажиров в дни ВЭФ
Аэропорт Владивостока обслужил больше 51 тысячи пассажиров в дни ВЭФ - РИА Новости, 12.09.2022
Аэропорт Владивостока обслужил больше 51 тысячи пассажиров в дни ВЭФ
Международный аэропорт Владивостока в дни Восточного экономического форума принял и отправил больше 51 тысячи пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:29
2022-09-12T10:29
2022-09-12T11:33
туризм
владивосток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
аэропорт
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568789565_0:227:3238:2048_1920x0_80_0_0_4eb02a56b0f304df21c10ca133ad0d9b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в дни Восточного экономического форума принял и отправил больше 51 тысячи пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани."С 4 по 9 сентября аэропорт обслужил 51 175 человек и 496 рейсов. В среднем мы принимали 8529 пассажиров в сутки, а показатель обработанного багажа за период проведения ВЭФ превысил 527 тонн", — уточнили в пресс-службе.Наиболее загруженным оказался четвертый день форума, 8 сентября, добавили в аэропорту. Воздушная гавань обслужила 70 рейсов.ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220908/rosturizm-1815424684.html
владивосток
русский (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568789565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53d8b27ac8da36a970db50c599fb7112.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, аэропорт, новости - туризм, туризм
Туризм, Владивосток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм
10:29 12.09.2022 (обновлено: 11:33 12.09.2022)
Аэропорт Владивостока обслужил больше 51 тысячи пассажиров в дни ВЭФ
Международный аэропорт Владивостока в дни ВЭФ обслужил больше 51 тысячи пассажиров