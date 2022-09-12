https://ria.ru/20220912/vladivostok-1816120128.html

Аэропорт Владивостока обслужил больше 51 тысячи пассажиров в дни ВЭФ

Аэропорт Владивостока обслужил больше 51 тысячи пассажиров в дни ВЭФ - РИА Новости, 12.09.2022

Аэропорт Владивостока обслужил больше 51 тысячи пассажиров в дни ВЭФ

Международный аэропорт Владивостока в дни Восточного экономического форума принял и отправил больше 51 тысячи пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:29

2022-09-12T10:29

2022-09-12T11:33

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в дни Восточного экономического форума принял и отправил больше 51 тысячи пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани."С 4 по 9 сентября аэропорт обслужил 51 175 человек и 496 рейсов. В среднем мы принимали 8529 пассажиров в сутки, а показатель обработанного багажа за период проведения ВЭФ превысил 527 тонн", — уточнили в пресс-службе.Наиболее загруженным оказался четвертый день форума, 8 сентября, добавили в аэропорту. Воздушная гавань обслужила 70 рейсов.ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

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Ольга Кабанова

владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, аэропорт, новости - туризм, туризм