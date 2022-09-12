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Аэропорт Владивостока обслужил больше 51 тысячи пассажиров в дни ВЭФ - РИА Новости, 12.09.2022
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Туризм
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Аэропорт Владивостока обслужил больше 51 тысячи пассажиров в дни ВЭФ
Аэропорт Владивостока обслужил больше 51 тысячи пассажиров в дни ВЭФ - РИА Новости, 12.09.2022
Аэропорт Владивостока обслужил больше 51 тысячи пассажиров в дни ВЭФ
Международный аэропорт Владивостока в дни Восточного экономического форума принял и отправил больше 51 тысячи пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:29
2022-09-12T11:33
туризм
владивосток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
аэропорт
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в дни Восточного экономического форума принял и отправил больше 51 тысячи пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани."С 4 по 9 сентября аэропорт обслужил 51 175 человек и 496 рейсов. В среднем мы принимали 8529 пассажиров в сутки, а показатель обработанного багажа за период проведения ВЭФ превысил 527 тонн", — уточнили в пресс-службе.Наиболее загруженным оказался четвертый день форума, 8 сентября, добавили в аэропорту. Воздушная гавань обслужила 70 рейсов.ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
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владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, аэропорт, новости - туризм, туризм
Туризм, Владивосток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм
10:29 12.09.2022 (обновлено: 11:33 12.09.2022)
 
Аэропорт Владивостока обслужил больше 51 тысячи пассажиров в дни ВЭФ

Международный аэропорт Владивостока в дни ВЭФ обслужил больше 51 тысячи пассажиров

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту Владивостока
Самолеты в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в дни Восточного экономического форума принял и отправил больше 51 тысячи пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"С 4 по 9 сентября аэропорт обслужил 51 175 человек и 496 рейсов. В среднем мы принимали 8529 пассажиров в сутки, а показатель обработанного багажа за период проведения ВЭФ превысил 527 тонн", — уточнили в пресс-службе.
Наиболее загруженным оказался четвертый день форума, 8 сентября, добавили в аэропорту. Воздушная гавань обслужила 70 рейсов.
ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
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ТуризмВладивостокРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022АэропортНовости - ТуризмТуризм
 
 
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