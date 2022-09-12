https://ria.ru/20220912/sklad-1816152603.html

Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Николаевом

Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Николаевом - РИА Новости, 12.09.2022

Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Николаевом

ВС РФ высокоточными ударам по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:44

2022-09-12T12:44

2022-09-12T14:06

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

россия

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВС РФ высокоточными ударам по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области, а также 45 тысяч тонн боеприпасов на складе в районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области, уничтожены более 300 украинских боевиков, до 1000 ранено, сообщили в понедельник в Минобороны."На Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад. В районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.Всего за сутки на данном направлении в ходе боев Киев потерял свыше 300 убитыми и до 1000 раненых украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

николаев (украина), россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)