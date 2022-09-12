https://ria.ru/20220912/poteri-1816106837.html
Украинские войска потеряли до 35 человек за сутки, сообщили в ЛНР
Украинские войска потеряли до 35 человек за сутки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска потеряли до 35 человек за сутки, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек и три бронетранспортера. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:23
2022-09-12T10:23
2022-09-12T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790340263_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_25e7f893ee17691d288ff699980033d9.jpg
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек и три бронетранспортера."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава, три бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Днем ранее Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и другую технику.
https://ria.ru/20220912/popasnaya-1815656336.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790340263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0bdab507e51fd7faf6ae239ab957df2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли до 35 человек за сутки, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ потеряли до 35 человек и три БТР за сутки