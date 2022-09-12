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Украинские войска потеряли до 35 человек за сутки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/poteri-1816106837.html
Украинские войска потеряли до 35 человек за сутки, сообщили в ЛНР
Украинские войска потеряли до 35 человек за сутки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска потеряли до 35 человек за сутки, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек и три бронетранспортера. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:23
2022-09-12T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек и три бронетранспортера."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава, три бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Днем ранее Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и другую технику.
https://ria.ru/20220912/popasnaya-1815656336.html
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:23 12.09.2022
 
Украинские войска потеряли до 35 человек за сутки, сообщили в ЛНР

Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ потеряли до 35 человек и три БТР за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПодбитый БТР ВСУ
Подбитый БТР ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Подбитый БТР ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек и три бронетранспортера.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава, три бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Днем ранее Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и другую технику.
Разрушенный дом - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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