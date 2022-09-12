https://ria.ru/20220912/poteri-1816106837.html

Украинские войска потеряли до 35 человек за сутки, сообщили в ЛНР

Украинские войска потеряли до 35 человек за сутки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские войска потеряли до 35 человек за сутки, сообщили в ЛНР

Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек и три бронетранспортера. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:23

2022-09-12T10:23

2022-09-12T10:23

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек и три бронетранспортера."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава, три бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Днем ранее Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и другую технику.

https://ria.ru/20220912/popasnaya-1815656336.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины