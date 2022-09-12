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Отопительный сезон начался в Московской области

Отопительный сезон начался в Московской области - РИА Новости, 12.09.2022

Отопительный сезон начался в Московской области

Отопительный сезон начинается в Московской области. Тепло уже появилось в некоторых жилых домах, а во всех социальных объектах отопление дадут до 25 сентября... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:52

2022-09-12T15:52

2022-09-12T15:52

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Отопительный сезон начинается в Московской области. Тепло уже появилось в некоторых жилых домах, а во всех социальных объектах отопление дадут до 25 сентября. Об этом сообщил телеканал "360".Жилые дома будут полностью готовы к запуску отопления 15 сентября, рассказала глава госжилинспекции региона Ольга Федина.Всего в регионе 54 тысячи жилых домов, из них паспорта готовности получили уже 45 тысяч. Если во время проверок выявляются нарушения, управляющие компании обязаны устранить их в кратчайшие сроки.Губернатор МО Андрей Воробьев рассказал, что сроки включения отопления будут обсуждаться жителями домов индивидуально в группах в соцсетях и домовых чатах.Социальные объекты – школы, больницы, детские сады – уже подготовлены к началу отопительного сезона. По словам губернатора, в некоторые из них уже начало поступать тепло."Сообщаю, что с понедельника, с сегодняшнего дня, а готовились мы заранее, мы начинаем подключать к теплу социальные объекты", –заявил он.Как рассказал министр энергетики региона Александр Самарин, до 18 сентября, то есть до конца этой недели, пуск тепла обеспечат уже в 70% объектов социальной сферы, а все 100% будут обеспечены теплом до 25 сентября.

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)