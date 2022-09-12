https://ria.ru/20220912/nastuplenie-1816322780.html

ВСУ готовят крупное наступление в районе Запорожской АЭС

ВСУ готовят крупное наступление в районе Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.09.2022

ВСУ готовят крупное наступление в районе Запорожской АЭС

Украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" представитель местной... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:05

2022-09-12T19:05

2022-09-12T19:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" представитель местной администрации Владимир Рогов.Он уточнил, что ВСУ перебрасывают в район линии соприкосновения реактивные системы залпового огня HIMARS и гаубицы M777. Наступление украинских войск готовится в районе самой АЭС, а также переправ и "чуть восточнее". Рогов подчеркнул, что "боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом".По имеющимся у представителя администрации данным, всеми военными действиями Киева руководят представители Великобритании и США.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.

https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html

https://ria.ru/20220912/zaes-1816164516.html

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