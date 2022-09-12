19:05 12.09.2022 (обновлено: 19:53 12.09.2022)
ВСУ готовят крупное наступление в районе Запорожской АЭС
Член ГСА Рогов: ВСУ готовят тяжелые вооружения для наступления в районе Запорожской АЭС
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" представитель местной администрации Владимир Рогов.
Он уточнил, что ВСУ перебрасывают в район линии соприкосновения реактивные системы залпового огня HIMARS и гаубицы M777. Наступление украинских войск готовится в районе самой АЭС, а также переправ и "чуть восточнее". Рогов подчеркнул, что "боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом".
По имеющимся у представителя администрации данным, всеми военными действиями Киева руководят представители Великобритании и США.
"Всю координацию на запорожской линии боевого соприкосновения осуществляют британцы и чуть меньше американцы. По сути, с нами сейчас на территории области воюют натовцы в виде англосаксов, но руками наших бывших сограждан, которых убедили, что они вовсе не русские", — отметил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.