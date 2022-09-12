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ВСУ готовят крупное наступление в районе Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/nastuplenie-1816322780.html
ВСУ готовят крупное наступление в районе Запорожской АЭС
ВСУ готовят крупное наступление в районе Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.09.2022
ВСУ готовят крупное наступление в районе Запорожской АЭС
Украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" представитель местной... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:05
2022-09-12T19:53
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
рафаэль гросси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" представитель местной администрации Владимир Рогов.Он уточнил, что ВСУ перебрасывают в район линии соприкосновения реактивные системы залпового огня HIMARS и гаубицы M777. Наступление украинских войск готовится в районе самой АЭС, а также переправ и "чуть восточнее". Рогов подчеркнул, что "боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом".По имеющимся у представителя администрации данным, всеми военными действиями Киева руководят представители Великобритании и США.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.
https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html
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украина, в мире, киев, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, рафаэль гросси, энергодар, днепр (город), европа, вооруженные силы украины, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, Энергодар, Днепр (город), Европа, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
19:05 12.09.2022 (обновлено: 19:53 12.09.2022)
 
ВСУ готовят крупное наступление в районе Запорожской АЭС

Член ГСА Рогов: ВСУ готовят тяжелые вооружения для наступления в районе Запорожской АЭС

© AFP 2022 / Anatolii Stepanov Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" представитель местной администрации Владимир Рогов.
Он уточнил, что ВСУ перебрасывают в район линии соприкосновения реактивные системы залпового огня HIMARS и гаубицы M777. Наступление украинских войск готовится в районе самой АЭС, а также переправ и "чуть восточнее". Рогов подчеркнул, что "боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом".
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 06:09Специальная военная операция на Украине
На Украине предрекли крайне тяжелую зиму из-за проблем с ЗАЭС
По имеющимся у представителя администрации данным, всеми военными действиями Киева руководят представители Великобритании и США.

"Всю координацию на запорожской линии боевого соприкосновения осуществляют британцы и чуть меньше американцы. По сути, с нами сейчас на территории области воюют натовцы в виде англосаксов, но руками наших бывших сограждан, которых убедили, что они вовсе не русские", — отметил Рогов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
13:10Специальная военная операция на Украине
В Кремле заявили, что Россия не будет отводить войска от Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКиевЗапорожская областьЗапорожская АЭСВладимир РоговРафаэль ГроссиЭнергодарДнепр (город)ЕвропаВооруженные силы УкраиныМАГАТЭ
 
 
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