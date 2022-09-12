https://ria.ru/20220912/lipetsk-1816278762.html

В Липецке открылись студии школы креативных индустрий

В Липецке открылись студии школы креативных индустрий - РИА Новости, 12.09.2022

В Липецке открылись студии школы креативных индустрий

Сразу шесть студий школы креативных индустрий открылись в Липецке в понедельник, 12 сентября, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:55

2022-09-12T16:55

2022-09-12T16:55

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Сразу шесть студий школы креативных индустрий открылись в Липецке в понедельник, 12 сентября, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, обучение в них будет проводиться по направлениям звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Для создания творческих студий закуплено современное оборудование: фото- и видеокамеры, студийный свет, мощные компьютеры, VR-очки, 3D-принтер, студийные мониторы и многое другое.Артамонов отметил, что учиться в школах будут дети от 12 до 17 лет. Образовательная программа рассчитана на два года: в первый обучающиеся пробуют свои силы во всех направлениях, на второй год выберут одну дисциплину для более углубленного изучения. Проект создан при поддержке министерства культуры РФ. Создание центра и его работа финансируются из бюджетов трёх уровней – городского, областного и федерального."Место шикарное, особенно по наполнению оборудованием. Надеемся, что не только дети будут здесь учиться, но и взрослые смогут познакомиться со всеми технологическими возможностями. Профессиональные преподаватели будут обучать детей работать с IT-технологиями и креативно мыслить. Специалисты с такими навыками всегда будут востребованы", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220908/natsproekt-1815353831.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк