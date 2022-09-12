https://ria.ru/20220912/lipetsk-1816278762.html
В Липецке открылись студии школы креативных индустрий
В Липецке открылись студии школы креативных индустрий - РИА Новости, 12.09.2022
В Липецке открылись студии школы креативных индустрий
Сразу шесть студий школы креативных индустрий открылись в Липецке в понедельник, 12 сентября, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:55
2022-09-12T16:55
2022-09-12T16:55
липецкая область
игорь артамонов
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg
ЛИПЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Сразу шесть студий школы креативных индустрий открылись в Липецке в понедельник, 12 сентября, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, обучение в них будет проводиться по направлениям звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Для создания творческих студий закуплено современное оборудование: фото- и видеокамеры, студийный свет, мощные компьютеры, VR-очки, 3D-принтер, студийные мониторы и многое другое.Артамонов отметил, что учиться в школах будут дети от 12 до 17 лет. Образовательная программа рассчитана на два года: в первый обучающиеся пробуют свои силы во всех направлениях, на второй год выберут одну дисциплину для более углубленного изучения. Проект создан при поддержке министерства культуры РФ. Создание центра и его работа финансируются из бюджетов трёх уровней – городского, областного и федерального."Место шикарное, особенно по наполнению оборудованием. Надеемся, что не только дети будут здесь учиться, но и взрослые смогут познакомиться со всеми технологическими возможностями. Профессиональные преподаватели будут обучать детей работать с IT-технологиями и креативно мыслить. Специалисты с такими навыками всегда будут востребованы", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220908/natsproekt-1815353831.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_06627aa0a4662664db405cf51dd1cd0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
ЛИПЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Сразу шесть студий школы креативных индустрий открылись в Липецке в понедельник, 12 сентября, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, обучение в них будет проводиться по направлениям звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Для создания творческих студий закуплено современное оборудование: фото- и видеокамеры, студийный свет, мощные компьютеры, VR-очки, 3D-принтер, студийные мониторы и многое другое.
Артамонов отметил, что учиться в школах будут дети от 12 до 17 лет. Образовательная программа рассчитана на два года: в первый обучающиеся пробуют свои силы во всех направлениях, на второй год выберут одну дисциплину для более углубленного изучения. Проект создан при поддержке министерства культуры РФ. Создание центра и его работа финансируются из бюджетов трёх уровней – городского, областного и федерального.
"Место шикарное, особенно по наполнению оборудованием. Надеемся, что не только дети будут здесь учиться, но и взрослые смогут познакомиться со всеми технологическими возможностями. Профессиональные преподаватели будут обучать детей работать с IT-технологиями и креативно мыслить. Специалисты с такими навыками всегда будут востребованы", - сказал Артамонов
.