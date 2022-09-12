https://ria.ru/20220912/koronavirus-1816130375.html

В России за сутки госпитализировали 1848 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1848 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.09.2022

В России за сутки госпитализировали 1848 человек с COVID-19

Более 46,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 81 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:50

2022-09-12T11:50

2022-09-12T11:50

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 46,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 81 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 848 человек, на 15,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечено в 29 субъектах, снижение — в 48, ситуация не изменилась в восьми субъектах."Выздоровело за сутки 35 660 человек, или на 14,4% меньше в сравнении с 11 сентября 2022 года. Выявлено 46 488 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 81 человек", — говорится в сообщении.В штабе также рассказали, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,6% При этом рост числа госпитализаций произошло в 36 субъектах, в том числе в 19 регионах увеличение более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 229,5 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,45%. Рост заболеваемости отмечен в 53 субъектах, в том числе в 27 регионах более чем в среднем по стране."Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 32 регионах страны, наибольшее снижение зафиксировано в Камчатском крае на 15,5%, Севастополе на 5,8% и Чувашской Республике на 5,7%", — добавили в штабе.

https://ria.ru/20220906/koronavirus-1814854725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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