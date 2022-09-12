https://ria.ru/20220912/koronavirus-1816130375.html
В России за сутки госпитализировали 1848 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1848 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.09.2022
В России за сутки госпитализировали 1848 человек с COVID-19
Более 46,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 81 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:50
2022-09-12T11:50
2022-09-12T11:50
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 46,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 81 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 848 человек, на 15,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечено в 29 субъектах, снижение — в 48, ситуация не изменилась в восьми субъектах."Выздоровело за сутки 35 660 человек, или на 14,4% меньше в сравнении с 11 сентября 2022 года. Выявлено 46 488 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 81 человек", — говорится в сообщении.В штабе также рассказали, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,6% При этом рост числа госпитализаций произошло в 36 субъектах, в том числе в 19 регионах увеличение более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 229,5 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,45%. Рост заболеваемости отмечен в 53 субъектах, в том числе в 27 регионах более чем в среднем по стране."Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 32 регионах страны, наибольшее снижение зафиксировано в Камчатском крае на 15,5%, Севастополе на 5,8% и Чувашской Республике на 5,7%", — добавили в штабе.
https://ria.ru/20220906/koronavirus-1814854725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 1848 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 46 488 новых случаев COVID-19, умер 81 человек
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Более 46,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 81 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 848 человек, на 15,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечено в 29 субъектах, снижение — в 48, ситуация не изменилась в восьми субъектах.
"Выздоровело за сутки 35 660 человек, или на 14,4% меньше в сравнении с 11 сентября 2022 года. Выявлено 46 488 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 81 человек", — говорится в сообщении.
В штабе также рассказали, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,6% При этом рост числа госпитализаций произошло в 36 субъектах, в том числе в 19 регионах увеличение более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 229,5 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,45%. Рост заболеваемости отмечен в 53 субъектах, в том числе в 27 регионах более чем в среднем по стране.
"Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 32 регионах страны, наибольшее снижение зафиксировано в Камчатском крае
на 15,5%, Севастополе
на 5,8% и Чувашской Республике
на 5,7%", — добавили в штабе.