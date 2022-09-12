10:39 12.09.2022 (обновлено: 11:18 12.09.2022)
На повышение устойчивости экономики направят более ста миллиардов рублей
Мишустин: на повышение устойчивости экономики направят более ста миллиардов рублей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВид на здание Дома правительства Российской Федерации в Москве
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Правительство направит более 100 миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Правительство продолжает принимать решения по поддержке предприятий и наших граждан в условиях внешних ограничений. Президент обращал особое внимание на необходимость помогать отраслям преодолевать трудности", — пояснил он.
Так, 15 миллиардов рублей выделят на расширение производства самолетов МС-21, еще 25 миллиардов — на поддержку системы организации воздушного движения.
Пятнадцать миллиардов пойдут на программу льготного лизинга морских судов. Адресную субсидию в три миллиарда рублей получит Выборгский судостроительный завод, где сейчас идет работа по новому ледоколу.
Для поддержки бизнеса власти докапитализируют более чем на восемь миллиардов Фонд развития промышленности. Еще четыре миллиарда пойдут на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии. Два миллиарда направят на разработку оборудования для производства сжиженного природного газа.
Отдельную помощь правительство окажет Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских регионов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест там выделят 5,5 миллиарда рублей.
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