https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html

На повышение устойчивости экономики направят более ста миллиардов рублей

На повышение устойчивости экономики направят более ста миллиардов рублей - РИА Новости, 12.09.2022

На повышение устойчивости экономики направят более ста миллиардов рублей

Правительство направит более 100 миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:39

2022-09-12T10:39

2022-09-12T11:18

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Правительство направит более 100 миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Так, 15 миллиардов рублей выделят на расширение производства самолетов МС-21, еще 25 миллиардов — на поддержку системы организации воздушного движения.Пятнадцать миллиардов пойдут на программу льготного лизинга морских судов. Адресную субсидию в три миллиарда рублей получит Выборгский судостроительный завод, где сейчас идет работа по новому ледоколу.Для поддержки бизнеса власти докапитализируют более чем на восемь миллиардов Фонд развития промышленности. Еще четыре миллиарда пойдут на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии. Два миллиарда направят на разработку оборудования для производства сжиженного природного газа.Отдельную помощь правительство окажет Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских регионов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест там выделят 5,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220909/retsessiya-1815649814.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин