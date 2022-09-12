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Бусаргин побеждает на выборах главы Саратовской области с 72,39% голосов - РИА Новости, 12.09.2022
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Бусаргин побеждает на выборах главы Саратовской области с 72,39% голосов
Бусаргин побеждает на выборах главы Саратовской области с 72,39% голосов - РИА Новости, 12.09.2022
Бусаргин побеждает на выборах главы Саратовской области с 72,39% голосов
Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин побеждает на выборах губернатора региона с 72,39% голосов после обработки 98,99%, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T07:22
2022-09-12T07:22
политика
роман бусаргин
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин побеждает на выборах губернатора региона с 72,39% голосов после обработки 98,99%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информационном центре ЦИК, после обработки 98,99% протоколов Бусаргин ("Единая Россия") набирает 72,39% голосов, депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ - 14,34%, Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,73%, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР - 4,46%, экс-депутат Саратовской городской думы, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" - 2,13%.
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политика, роман бусаргин, единый день голосования — 2022
Политика, Роман Бусаргин, Единый день голосования — 2022
07:22 12.09.2022
 
Бусаргин побеждает на выборах главы Саратовской области с 72,39% голосов

Бусаргин побеждает на выборах главы Саратовской области после обработки 98,99% протоколов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Саратовской области / Перейти в медиабанкРоман Бусаргин
Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Саратовской области
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Роман Бусаргин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин побеждает на выборах губернатора региона с 72,39% голосов после обработки 98,99%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным электронного табло в информационном центре ЦИК, после обработки 98,99% протоколов Бусаргин ("Единая Россия") набирает 72,39% голосов, депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ - 14,34%, Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,73%, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР - 4,46%, экс-депутат Саратовской городской думы, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" - 2,13%.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
 
ПолитикаРоман БусаргинЕдиный день голосования — 2022
 
 
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