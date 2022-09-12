https://ria.ru/20220912/busargin-1816086923.html

Бусаргин побеждает на выборах главы Саратовской области с 72,39% голосов

Бусаргин побеждает на выборах главы Саратовской области с 72,39% голосов - РИА Новости, 12.09.2022

Бусаргин побеждает на выборах главы Саратовской области с 72,39% голосов

Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин побеждает на выборах губернатора региона с 72,39% голосов после обработки 98,99%, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T07:22

2022-09-12T07:22

2022-09-12T07:22

политика

роман бусаргин

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин побеждает на выборах губернатора региона с 72,39% голосов после обработки 98,99%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информационном центре ЦИК, после обработки 98,99% протоколов Бусаргин ("Единая Россия") набирает 72,39% голосов, депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ - 14,34%, Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,73%, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР - 4,46%, экс-депутат Саратовской городской думы, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" - 2,13%.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, роман бусаргин, единый день голосования — 2022