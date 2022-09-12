https://ria.ru/20220912/busargin-1816078542.html
Бусаргин лидирует на выборах главы Саратовской области
Бусаргин лидирует на выборах главы Саратовской области - РИА Новости, 12.09.2022
Бусаргин лидирует на выборах главы Саратовской области
Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 73,27% голосов после обработки 75,79% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:57
2022-09-12T02:57
2022-09-12T02:57
политика
роман бусаргин
саратовская область
единый день голосования — 2022
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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 73,27% голосов после обработки 75,79% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после обработки 75,79% протоколов Бусаргин лидирует с 73,27% голосов, депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ набирает 14,1%, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,37%, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР - 4,22%, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" - 1,96%.Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводится с 9-го по 11 сентября. Явка на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 50,47%.
https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, роман бусаргин, саратовская область, единый день голосования — 2022
Политика, Роман Бусаргин, Саратовская область, Единый день голосования — 2022
Бусаргин лидирует на выборах главы Саратовской области
Роман Бусаргин лидирует на выборах главы Саратовской области с 73,27 процента голосов
САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 73,27% голосов после обработки 75,79% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после обработки 75,79% протоколов Бусаргин лидирует с 73,27% голосов, депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ набирает 14,1%, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,37%, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР - 4,22%, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" - 1,96%.
Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводится с 9-го по 11 сентября. Явка на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 50,47%.