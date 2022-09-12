12:29 12.09.2022 (обновлено: 15:08 12.09.2022)
TAC: Америка превратилась в антиутопию Хаксли
TAC: США превратили себя в воплощение антиутопии "О дивный новый мир"
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США утратили статус реальной сверхдержавы, превратившись в живое воплощение антиутопии Олдоса Хаксли "О дивный новый мир", заявил обозреватель журнала The American Conservative Род Дреер.
"Мы стали Вавилоном. Если СССР казался империей зла в оруэлловском смысле романа "1984", то кто мы? Мы стали хакслианской версией книги "О дивный новый мир". Тоталитарная антиутопия бесчеловечных удовольствий, порнографии и наркотиков", — написал Дреер.
По словам журналиста, он увидел первые признаки необратимых изменений в сущности американского государства в первую годовщину террористической атаки на башни Всемирного торгового центра 11 сентября.
При этом Штаты тогда "казались сильнее, чем когда-либо", а американцы были "едины как народ" подчеркнул Дреер.
"Да, мы явно шли к войне в Ираке (она начнется через полгода), но было немыслимо, чтобы эта грядущая война не пошла по нашим правилам. Мы были такими могущественными — и мы были морально правы! Ну или я так думал", — вспомнил публицист.
Однако разрушительная война на Ближнем Востоке, экономический кризис 2008 года и внутренние политические проблемы, которые затем захлестнули США, заставили Дреера пересмотреть свои позиции.
Он отметил, что в мире, в том числе в странах Восточной Европы, Вашингтон больше не воспринимают как символ надежды на будущее. За современными Штатами закрепился образ культурного империалиста, распространяющего чуждые другим государствам идеи, указал Дреер.
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