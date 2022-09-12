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TAC: Америка превратилась в антиутопию Хаксли - РИА Новости, 12.09.2022
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TAC: Америка превратилась в антиутопию Хаксли
TAC: Америка превратилась в антиутопию Хаксли - РИА Новости, 12.09.2022
TAC: Америка превратилась в антиутопию Хаксли
США утратили статус реальной сверхдержавы, превратившись в живое воплощение антиутопии Олдоса Хаксли "О дивный новый мир", заявил обозреватель журнала The... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:29
2022-09-12T15:08
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США утратили статус реальной сверхдержавы, превратившись в живое воплощение антиутопии Олдоса Хаксли "О дивный новый мир", заявил обозреватель журнала The American Conservative Род Дреер.По словам журналиста, он увидел первые признаки необратимых изменений в сущности американского государства в первую годовщину террористической атаки на башни Всемирного торгового центра 11 сентября.При этом Штаты тогда "казались сильнее, чем когда-либо", а американцы были "едины как народ" подчеркнул Дреер."Да, мы явно шли к войне в Ираке (она начнется через полгода), но было немыслимо, чтобы эта грядущая война не пошла по нашим правилам. Мы были такими могущественными — и мы были морально правы! Ну или я так думал", — вспомнил публицист.Однако разрушительная война на Ближнем Востоке, экономический кризис 2008 года и внутренние политические проблемы, которые затем захлестнули США, заставили Дреера пересмотреть свои позиции. Он отметил, что в мире, в том числе в странах Восточной Европы, Вашингтон больше не воспринимают как символ надежды на будущее. За современными Штатами закрепился образ культурного империалиста, распространяющего чуждые другим государствам идеи, указал Дреер.Ранее немецкая газета Die Welt предсказала Европе упадок по сценарию распада Древнего Рима, предусматривающему развитие инфляции в сочетании с последствиями пандемии и попытками государственных систем вмешиваться в развитие рыночной экономики.
https://ria.ru/20220912/retsessiya-1816077968.html
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в мире, америка, ирак, сша
В мире, Америка, Ирак, США
12:29 12.09.2022 (обновлено: 15:08 12.09.2022)
 
TAC: Америка превратилась в антиутопию Хаксли

TAC: США превратили себя в воплощение антиутопии "О дивный новый мир"

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США утратили статус реальной сверхдержавы, превратившись в живое воплощение антиутопии Олдоса Хаксли "О дивный новый мир", заявил обозреватель журнала The American Conservative Род Дреер.
"Мы стали Вавилоном. Если СССР казался империей зла в оруэлловском смысле романа "1984", то кто мы? Мы стали хакслианской версией книги "О дивный новый мир". Тоталитарная антиутопия бесчеловечных удовольствий, порнографии и наркотиков", — написал Дреер.
По словам журналиста, он увидел первые признаки необратимых изменений в сущности американского государства в первую годовщину террористической атаки на башни Всемирного торгового центра 11 сентября.
При этом Штаты тогда "казались сильнее, чем когда-либо", а американцы были "едины как народ" подчеркнул Дреер.
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02:48
WP: США могут выиграть от рецессии в Европе
"Да, мы явно шли к войне в Ираке (она начнется через полгода), но было немыслимо, чтобы эта грядущая война не пошла по нашим правилам. Мы были такими могущественными — и мы были морально правы! Ну или я так думал", — вспомнил публицист.
Однако разрушительная война на Ближнем Востоке, экономический кризис 2008 года и внутренние политические проблемы, которые затем захлестнули США, заставили Дреера пересмотреть свои позиции.
Он отметил, что в мире, в том числе в странах Восточной Европы, Вашингтон больше не воспринимают как символ надежды на будущее. За современными Штатами закрепился образ культурного империалиста, распространяющего чуждые другим государствам идеи, указал Дреер.
Ранее немецкая газета Die Welt предсказала Европе упадок по сценарию распада Древнего Рима, предусматривающему развитие инфляции в сочетании с последствиями пандемии и попытками государственных систем вмешиваться в развитие рыночной экономики.
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