https://ria.ru/20220912/afganistan-1816269842.html

Мирзиеев: ШОС может выработать новую повестку для развития Афганистана

Мирзиеев: ШОС может выработать новую повестку для развития Афганистана - РИА Новости, 12.09.2022

Мирзиеев: ШОС может выработать новую повестку для развития Афганистана

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может выработать новую повестку для стабилизации и развития Афганистана, заявил в понедельник президент Узбекистана... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:32

2022-09-12T16:32

2022-09-12T16:32

шос

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 12 сен – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может выработать новую повестку для стабилизации и развития Афганистана, заявил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Узбекистан в настоящий момент председательствует в ШОС. В Самарканде 15-16 сентября состоится саммит ШОС. На сайте узбекистанского президента опубликована статья Мирзиеева в преддверии саммита.Президент Узбекистана выразил уверенность, что странам ШОС необходимо протянуть руку помощи Афганистану, предложить ему действенные пути выхода из многолетнего кризиса через содействие социально-экономическому росту страны, её интеграции в региональные и глобальные процессы развития. "Я преисполнен уверенности в том, что ШОС важно и нужно поделиться историей своего успеха с Афганистаном. Эта страна – неотъемлемая часть большого пространства ШОС", - отметил Мирзиеев.По мнению главы Узбекистана, символом такого взаимовыгодного межрегионального сотрудничества способно стать строительство трансафганского коридора. "Важно также понимать, что, реализуя общие инфраструктурные проекты, подобные железной дороге "Термез-Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", мы не просто решаем социально-экономические и транспортно-коммуникационные задачи, но и вносим существенный вклад в обеспечение региональной безопасности", - добавил Мирзиеев.В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220908/sotrudnichestvo-1815403538.html

https://ria.ru/20220908/zyuganov-1815393240.html

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Алёна Пава

шос, шавкат мирзиеев, узбекистан, афганистан, в мире