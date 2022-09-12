Мирзиеев: ШОС может выработать новую повестку для развития Афганистана
ТАШКЕНТ, 12 сен – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может выработать новую повестку для стабилизации и развития Афганистана, заявил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Узбекистан в настоящий момент председательствует в ШОС. В Самарканде 15-16 сентября состоится саммит ШОС. На сайте узбекистанского президента опубликована статья Мирзиеева в преддверии саммита.
"Сближая наши позиции, сообща мы можем выработать новую повестку ШОС для более мирного, стабильного и процветающего Афганистана. Только так мы можем создать поистине стабильно и устойчиво развивающееся пространство ШОС с неделимой безопасностью", - заявил Мирзиеев в статье.
Президент Узбекистана выразил уверенность, что странам ШОС необходимо протянуть руку помощи Афганистану, предложить ему действенные пути выхода из многолетнего кризиса через содействие социально-экономическому росту страны, её интеграции в региональные и глобальные процессы развития. "Я преисполнен уверенности в том, что ШОС важно и нужно поделиться историей своего успеха с Афганистаном. Эта страна – неотъемлемая часть большого пространства ШОС", - отметил Мирзиеев.
По мнению главы Узбекистана, символом такого взаимовыгодного межрегионального сотрудничества способно стать строительство трансафганского коридора. "Важно также понимать, что, реализуя общие инфраструктурные проекты, подобные железной дороге "Термез-Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", мы не просто решаем социально-экономические и транспортно-коммуникационные задачи, но и вносим существенный вклад в обеспечение региональной безопасности", - добавил Мирзиеев.
В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
8 сентября, 13:19БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО, заявил Зюганов