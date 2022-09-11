https://ria.ru/20220911/yavka-1816027146.html
Явка на выборах в Москве превысила 32 процента на 17:00
Явка на выборах в Москве превысила 32 процента на 17:00 - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Москве превысила 32 процента на 17:00
Общая явка на 17.00 на муниципальные выборы в Москве составила 32,2%, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:51
2022-09-11T17:51
2022-09-11T17:51
политика
александр асафов
москва
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая явка на 17.00 на муниципальные выборы в Москве составила 32,2%, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Александр Асафов."На 17.00 в дистанционном электронном голосовании выдано бюллетеней 1 694 733, на участках выдано бюллетеней 610 202. Итого общая явка на данный момент составляет 32,2%. Это достаточно высокий показатель для муниципальных выборов в Москве", - сказал Асафов.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220911/sobyanin-1815990767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, александр асафов, москва, единый день голосования — 2022
Политика, Александр Асафов, Москва, Единый день голосования — 2022
Явка на выборах в Москве превысила 32 процента на 17:00
Явка на муниципальных выборах в Москве составила 32,2 процента на 17:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая явка на 17.00 на муниципальные выборы в Москве составила 32,2%, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Александр Асафов.
"На 17.00 в дистанционном электронном голосовании выдано бюллетеней 1 694 733, на участках выдано бюллетеней 610 202. Итого общая явка на данный момент составляет 32,2%. Это достаточно высокий показатель для муниципальных выборов в Москве", - сказал Асафов.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.