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Явка на выборах в Москве превысила 32 процента на 17:00 - РИА Новости, 11.09.2022
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Явка на выборах в Москве превысила 32 процента на 17:00
Явка на выборах в Москве превысила 32 процента на 17:00 - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Москве превысила 32 процента на 17:00
Общая явка на 17.00 на муниципальные выборы в Москве составила 32,2%, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:51
2022-09-11T17:51
политика
александр асафов
москва
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая явка на 17.00 на муниципальные выборы в Москве составила 32,2%, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Александр Асафов."На 17.00 в дистанционном электронном голосовании выдано бюллетеней 1 694 733, на участках выдано бюллетеней 610 202. Итого общая явка на данный момент составляет 32,2%. Это достаточно высокий показатель для муниципальных выборов в Москве", - сказал Асафов.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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политика, александр асафов, москва, единый день голосования — 2022
Политика, Александр Асафов, Москва, Единый день голосования — 2022
17:51 11.09.2022
 
Явка на выборах в Москве превысила 32 процента на 17:00

Явка на муниципальных выборах в Москве составила 32,2 процента на 17:00

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖитель Москвы изучает бюллетень на избирательном участке
Житель Москвы изучает бюллетень на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Житель Москвы изучает бюллетень на избирательном участке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая явка на 17.00 на муниципальные выборы в Москве составила 32,2%, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Александр Асафов.
"На 17.00 в дистанционном электронном голосовании выдано бюллетеней 1 694 733, на участках выдано бюллетеней 610 202. Итого общая явка на данный момент составляет 32,2%. Это достаточно высокий показатель для муниципальных выборов в Москве", - сказал Асафов.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
14:37
Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве с помощью ДЭГ
 
ПолитикаАлександр АсафовМоскваЕдиный день голосования — 2022
 
 
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