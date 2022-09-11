https://ria.ru/20220911/yavka-1815964072.html

Явка на муниципальных выборах в Москве в 10:00 составила 27 процентов

Явка на муниципальных выборах в Москве в 10:00 составила 27 процентов - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на муниципальных выборах в Москве в 10:00 составила 27 процентов

Общая явка на муниципальные выборы в Москве на 10 утра воскресенья составила 27%, следует из презентации общественного штаба на наблюдению за выборами в Москве. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:14

2022-09-11T11:14

2022-09-11T11:46

политика

москва

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815687200_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6d389d6db4348ef427902abbfe780dd8.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая явка на муниципальные выборы в Москве на 10 утра воскресенья составила 27%, следует из презентации общественного штаба на наблюдению за выборами в Москве."Выдано электронных бюллетеней - 1 534 384, проголосовало на участках - 405 459. Явка по Москве - 27%", - говорится в презентации."Для муниципальных выборов явка очень серьёзная, мы видели результаты явки всех предыдущих муниципальных кампаний", - прокомментировал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220911/yavka-1815960966.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, единый день голосования — 2022