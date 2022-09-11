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Явка на муниципальных выборах в Москве в 10:00 составила 27 процентов - РИА Новости, 11.09.2022
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Явка на муниципальных выборах в Москве в 10:00 составила 27 процентов
Явка на муниципальных выборах в Москве в 10:00 составила 27 процентов - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на муниципальных выборах в Москве в 10:00 составила 27 процентов
Общая явка на муниципальные выборы в Москве на 10 утра воскресенья составила 27%, следует из презентации общественного штаба на наблюдению за выборами в Москве. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:14
2022-09-11T11:46
политика
москва
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая явка на муниципальные выборы в Москве на 10 утра воскресенья составила 27%, следует из презентации общественного штаба на наблюдению за выборами в Москве."Выдано электронных бюллетеней - 1 534 384, проголосовало на участках - 405 459. Явка по Москве - 27%", - говорится в презентации."Для муниципальных выборов явка очень серьёзная, мы видели результаты явки всех предыдущих муниципальных кампаний", - прокомментировал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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политика, москва, единый день голосования — 2022
Политика, Москва, Единый день голосования — 2022
11:14 11.09.2022 (обновлено: 11:46 11.09.2022)
 
Явка на муниципальных выборах в Москве в 10:00 составила 27 процентов

Штаб: явка на муниципальных выборах в Москве в 10:00 составила 27 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкНа избирательном участке №137 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве
На избирательном участке №137 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На избирательном участке №137 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая явка на муниципальные выборы в Москве на 10 утра воскресенья составила 27%, следует из презентации общественного штаба на наблюдению за выборами в Москве.
"Выдано электронных бюллетеней - 1 534 384, проголосовало на участках - 405 459. Явка по Москве - 27%", - говорится в презентации.
"Для муниципальных выборов явка очень серьёзная, мы видели результаты явки всех предыдущих муниципальных кампаний", - прокомментировал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
Женщина во время голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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