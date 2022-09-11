11:14 11.09.2022 (обновлено: 11:46 11.09.2022)
Явка на муниципальных выборах в Москве в 10:00 составила 27 процентов
Штаб: явка на муниципальных выборах в Москве в 10:00 составила 27 процентов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкНа избирательном участке №137 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве
На избирательном участке №137 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая явка на муниципальные выборы в Москве на 10 утра воскресенья составила 27%, следует из презентации общественного штаба на наблюдению за выборами в Москве.
"Выдано электронных бюллетеней - 1 534 384, проголосовало на участках - 405 459. Явка по Москве - 27%", - говорится в презентации.
"Для муниципальных выборов явка очень серьёзная, мы видели результаты явки всех предыдущих муниципальных кампаний", - прокомментировал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.