Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли масштабы потрясения в ЕC после остановки "Северного потока" - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/severnyypotok-1815989914.html
В США раскрыли масштабы потрясения в ЕC после остановки "Северного потока"
В США раскрыли масштабы потрясения в ЕC после остановки "Северного потока" - РИА Новости, 11.09.2022
В США раскрыли масштабы потрясения в ЕC после остановки "Северного потока"
Страны Европы испытывают ощутимые потрясения из-за приостановки трубопровода "Северный поток", сообщил репортер The Wall Street Journal Джо Уоллес. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:31
2022-09-11T17:23
в мире
экономика
цены на нефть
александр новак
паоло джентилони
россия
европа
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_0:258:2500:1664_1920x0_80_0_0_5beb14d864e7e454c8af13b8e74c0724.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Страны Европы испытывают ощутимые потрясения из-за приостановки трубопровода "Северный поток", сообщил репортер The Wall Street Journal Джо Уоллес.По его словам, от дефицита природного газа уже этой зимой пострадают как рядовые жители, так и важнейшие отрасли производства."Многие уже закрываются, особенно наиболее энергоемкие отрасли, такие как стекольная и металлургическая. Чтобы пострадать от этого, не обязательно напрямую покупать российский газ. Достаточно просто покупать газ или электроэнергию на открытом рынке, и тогда цена на эту электроэнергию и природный газ во много-много раз выше, чем до конфликта", — пояснил журналист.Уоллес также подчеркнул, что российская торговля нефтью на этом фоне "встала на ноги" после всех попыток стран Запада ее ограничить.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.Вице-премьер Александр Новак назвал эту инициативу полным абсурдом и подчеркнул, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что введение ограничений разрушит рынок, при этом другие производители также не отзываются позитивно о подобной идее.
https://ria.ru/20220911/gaz-1815975780.html
https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_586:346:2344:1664_1920x0_80_0_0_9df8f09bdd7604e7730fb43b21c4ba03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, цены на нефть, александр новак, паоло джентилони, россия, европа, еврокомиссия, северный поток
В мире, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Паоло Джентилони, Россия, Европа, Еврокомиссия, Северный поток
14:31 11.09.2022 (обновлено: 17:23 11.09.2022)
 
В США раскрыли масштабы потрясения в ЕC после остановки "Северного потока"

WSJ сообщила о потрясении Европы из-за приостановки транзита топлива по "Северному потоку"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Страны Европы испытывают ощутимые потрясения из-за приостановки трубопровода "Северный поток", сообщил репортер The Wall Street Journal Джо Уоллес.
По его словам, от дефицита природного газа уже этой зимой пострадают как рядовые жители, так и важнейшие отрасли производства.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
12:33
Итальянский министр назвал потолок цен на газ из России бессмысленным
"Многие уже закрываются, особенно наиболее энергоемкие отрасли, такие как стекольная и металлургическая. Чтобы пострадать от этого, не обязательно напрямую покупать российский газ. Достаточно просто покупать газ или электроэнергию на открытом рынке, и тогда цена на эту электроэнергию и природный газ во много-много раз выше, чем до конфликта", — пояснил журналист.
Уоллес также подчеркнул, что российская торговля нефтью на этом фоне "встала на ноги" после всех попыток стран Запада ее ограничить.

"На данный момент все идет как по маслу. В этом году Россия зарабатывает в среднем около двадцати миллиардов долларов в месяц на экспорте нефти. В прошлом году в среднем показатель был менее пятнадцати миллиардов долларов", — сообщил журналист.

Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.
Вице-премьер Александр Новак назвал эту инициативу полным абсурдом и подчеркнул, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что введение ограничений разрушит рынок, при этом другие производители также не отзываются позитивно о подобной идее.
Закат в Париже - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 08:00
Только сумерки да снег: в ЕС готовятся к отключениям газа и электричества
 
В миреЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакПаоло ДжентилониРоссияЕвропаЕврокомиссияСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала