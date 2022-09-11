14:31 11.09.2022 (обновлено: 17:23 11.09.2022)
В США раскрыли масштабы потрясения в ЕC после остановки "Северного потока"
WSJ сообщила о потрясении Европы из-за приостановки транзита топлива по "Северному потоку"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Страны Европы испытывают ощутимые потрясения из-за приостановки трубопровода "Северный поток", сообщил репортер The Wall Street Journal Джо Уоллес.
По его словам, от дефицита природного газа уже этой зимой пострадают как рядовые жители, так и важнейшие отрасли производства.
"Многие уже закрываются, особенно наиболее энергоемкие отрасли, такие как стекольная и металлургическая. Чтобы пострадать от этого, не обязательно напрямую покупать российский газ. Достаточно просто покупать газ или электроэнергию на открытом рынке, и тогда цена на эту электроэнергию и природный газ во много-много раз выше, чем до конфликта", — пояснил журналист.
Уоллес также подчеркнул, что российская торговля нефтью на этом фоне "встала на ноги" после всех попыток стран Запада ее ограничить.
"На данный момент все идет как по маслу. В этом году Россия зарабатывает в среднем около двадцати миллиардов долларов в месяц на экспорте нефти. В прошлом году в среднем показатель был менее пятнадцати миллиардов долларов", — сообщил журналист.
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.
Вице-премьер Александр Новак назвал эту инициативу полным абсурдом и подчеркнул, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что введение ограничений разрушит рынок, при этом другие производители также не отзываются позитивно о подобной идее.