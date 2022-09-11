https://ria.ru/20220911/severnyypotok-1815989914.html

В США раскрыли масштабы потрясения в ЕC после остановки "Северного потока"

В США раскрыли масштабы потрясения в ЕC после остановки "Северного потока" - РИА Новости, 11.09.2022

В США раскрыли масштабы потрясения в ЕC после остановки "Северного потока"

Страны Европы испытывают ощутимые потрясения из-за приостановки трубопровода "Северный поток", сообщил репортер The Wall Street Journal Джо Уоллес. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:31

2022-09-11T14:31

2022-09-11T17:23

в мире

экономика

цены на нефть

александр новак

паоло джентилони

россия

европа

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_0:258:2500:1664_1920x0_80_0_0_5beb14d864e7e454c8af13b8e74c0724.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Страны Европы испытывают ощутимые потрясения из-за приостановки трубопровода "Северный поток", сообщил репортер The Wall Street Journal Джо Уоллес.По его словам, от дефицита природного газа уже этой зимой пострадают как рядовые жители, так и важнейшие отрасли производства."Многие уже закрываются, особенно наиболее энергоемкие отрасли, такие как стекольная и металлургическая. Чтобы пострадать от этого, не обязательно напрямую покупать российский газ. Достаточно просто покупать газ или электроэнергию на открытом рынке, и тогда цена на эту электроэнергию и природный газ во много-много раз выше, чем до конфликта", — пояснил журналист.Уоллес также подчеркнул, что российская торговля нефтью на этом фоне "встала на ноги" после всех попыток стран Запада ее ограничить.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.Вице-премьер Александр Новак назвал эту инициативу полным абсурдом и подчеркнул, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что введение ограничений разрушит рынок, при этом другие производители также не отзываются позитивно о подобной идее.

https://ria.ru/20220911/gaz-1815975780.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, александр новак, паоло джентилони, россия, европа, еврокомиссия, северный поток