https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815960362.html

Памфилова: в 72 регионах сообщения о нарушениях на выборах не поступали

Памфилова: в 72 регионах сообщения о нарушениях на выборах не поступали - РИА Новости, 11.09.2022

Памфилова: в 72 регионах сообщения о нарушениях на выборах не поступали

Из 72 регионов России, где проходит избирательная кампания, сообщений о нарушениях не поступало, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:39

2022-09-11T10:39

2022-09-11T15:58

политика

элла памфилова

россия

цик рф

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Из 72 регионов России, где проходит избирательная кампания, сообщений о нарушениях не поступало, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Из 82 регионов, где проходят выборы, информация о каких-то эксцессах, нарушениях поступила из десяти регионов. Из 72 оставшихся регионов, где проходят выборы, таких сообщений вообще не поступало", — сказала она во время брифинга о ходе голосования в ЕДГ-2022.По ее словам, кампания "проходит спокойно, но при этом оживленно и конкурентно".В Центризбирком в первые два дня поступили 93 сообщения о недостатках и возможных нарушениях, 941 запрос на получение информации и 45 "бессодержательных" сообщений. Всего, как отметила Памфилова, в ЦИК поступили 3246 звонков.Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и городских дум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220911/vybory-1815956195.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, элла памфилова, россия, цик рф, единый день голосования — 2022