https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815960362.html
Памфилова: в 72 регионах сообщения о нарушениях на выборах не поступали
Памфилова: в 72 регионах сообщения о нарушениях на выборах не поступали - РИА Новости, 11.09.2022
Памфилова: в 72 регионах сообщения о нарушениях на выборах не поступали
Из 72 регионов России, где проходит избирательная кампания, сообщений о нарушениях не поступало, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:39
2022-09-11T10:39
2022-09-11T15:58
политика
элла памфилова
россия
цик рф
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Из 72 регионов России, где проходит избирательная кампания, сообщений о нарушениях не поступало, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Из 82 регионов, где проходят выборы, информация о каких-то эксцессах, нарушениях поступила из десяти регионов. Из 72 оставшихся регионов, где проходят выборы, таких сообщений вообще не поступало", — сказала она во время брифинга о ходе голосования в ЕДГ-2022.По ее словам, кампания "проходит спокойно, но при этом оживленно и конкурентно".В Центризбирком в первые два дня поступили 93 сообщения о недостатках и возможных нарушениях, 941 запрос на получение информации и 45 "бессодержательных" сообщений. Всего, как отметила Памфилова, в ЦИК поступили 3246 звонков.Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и городских дум 12 административных центров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, элла памфилова, россия, цик рф, единый день голосования — 2022
Политика, Элла Памфилова, Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022
10:39 11.09.2022 (обновлено: 15:58 11.09.2022)
Памфилова: в 72 регионах сообщения о нарушениях на выборах не поступали
Глава ЦИК Памфилова: сообщения о нарушениях на выборах поступали только из десяти регионов
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Из 72 регионов России, где проходит избирательная кампания, сообщений о нарушениях не поступало, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Из 82 регионов, где проходят выборы, информация о каких-то эксцессах, нарушениях поступила из десяти регионов. Из 72 оставшихся регионов, где проходят выборы, таких сообщений вообще не поступало", — сказала она во время брифинга о ходе голосования в ЕДГ-2022.
По ее словам, кампания "проходит спокойно, но при этом оживленно и конкурентно".
В Центризбирком в первые два дня поступили 93 сообщения о недостатках и возможных нарушениях, 941 запрос на получение информации и 45 "бессодержательных" сообщений. Всего, как отметила Памфилова, в ЦИК поступили 3246 звонков.
Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и городских дум 12 административных центров.