https://ria.ru/20220911/konkurentsiya-1815960043.html

Правительство одобрило проект соглашения с Белоруссией о конкуренции

Правительство одобрило проект соглашения с Белоруссией о конкуренции - РИА Новости, 11.09.2022

Правительство одобрило проект соглашения с Белоруссией о конкуренции

Правительство РФ одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции, сообщается на сайте российского кабмина. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:37

2022-09-11T10:37

2022-09-11T10:37

союзное государство

экономика

правительство рф

россия

белоруссия

михаил мишустин

алексей оверчук

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции, сообщается на сайте российского кабмина."В рамках реализации Союзной программы в области единых правил конкуренции в Союзном государстве правительства России и Белоруссии готовят соглашение о единых правилах конкуренции. Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее согласованный для подписания вариант документа", - говорится в сообщении.Документ предписывает органам власти двух стран пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях. Главная цель соглашения – создание организационных и правовых основ защиты конкуренции."Соглашение направлено на формирование единых предсказуемых правил ведения бизнеса на территориях двух стран, на основе которых будет обеспечиваться защита прав и интересов предпринимателей и потребителей России и Белоруссии", – отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

https://ria.ru/20220831/zavod-1813349632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, правительство рф, россия, белоруссия, михаил мишустин, алексей оверчук