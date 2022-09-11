https://ria.ru/20220911/konkurentsiya-1815960043.html
Правительство одобрило проект соглашения с Белоруссией о конкуренции
Правительство одобрило проект соглашения с Белоруссией о конкуренции - РИА Новости, 11.09.2022
Правительство одобрило проект соглашения с Белоруссией о конкуренции
Правительство РФ одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции, сообщается на сайте российского кабмина. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:37
2022-09-11T10:37
2022-09-11T10:37
союзное государство
экономика
правительство рф
россия
белоруссия
михаил мишустин
алексей оверчук
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции, сообщается на сайте российского кабмина."В рамках реализации Союзной программы в области единых правил конкуренции в Союзном государстве правительства России и Белоруссии готовят соглашение о единых правилах конкуренции. Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее согласованный для подписания вариант документа", - говорится в сообщении.Документ предписывает органам власти двух стран пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях. Главная цель соглашения – создание организационных и правовых основ защиты конкуренции."Соглашение направлено на формирование единых предсказуемых правил ведения бизнеса на территориях двух стран, на основе которых будет обеспечиваться защита прав и интересов предпринимателей и потребителей России и Белоруссии", – отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
https://ria.ru/20220831/zavod-1813349632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, правительство рф, россия, белоруссия, михаил мишустин, алексей оверчук
Союзное государство, Экономика, Правительство РФ, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Алексей Оверчук
Правительство одобрило проект соглашения с Белоруссией о конкуренции
Правительство одобрило проект соглашения с Белоруссией о единых правилах конкуренции