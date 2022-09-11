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В России завершилось голосование на выборах - РИА Новости, 11.09.2022
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В России завершилось голосование на выборах
В России завершилось голосование на выборах - РИА Новости, 11.09.2022
В России завершилось голосование на выборах
В России подошло к концу голосование на выборах всех уровней, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:18
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политика
россия
единый день голосования — 2022
цик рф
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России подошло к концу голосование на выборах всех уровней, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии.Выборы различных уровней проходят в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.
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политика, россия, единый день голосования — 2022, цик рф
Политика, Россия, Единый день голосования — 2022, ЦИК РФ
21:18 11.09.2022 (обновлено: 22:34 11.09.2022)
 
В России завершилось голосование на выборах

В ЦИК сообщили о завершении в России голосования на выборах всех уровней

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВ информационном центре ЦИК России в Москве
В информационном центре ЦИК России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В информационном центре ЦИК России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России подошло к концу голосование на выборах всех уровней, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии.

"Голосование завершилось по всей стране, избирательные комиссии вводят протоколы в ГАС "Выборы", счетчики в информцентре переключаются в режим "Предварительные итоги голосования", — говорится в публикации.

Выборы различных уровней проходят в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.
Сотрудница избирательной комиссии во Владивостоке вскрывает переносную урну для подсчета бюллетеней - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 19:09
Единый день голосования в России
 
ПолитикаРоссияЕдиный день голосования — 2022ЦИК РФ
 
 
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