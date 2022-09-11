https://ria.ru/20220911/golosovanie-1816054316.html

В России завершилось голосование на выборах

В России завершилось голосование на выборах - РИА Новости, 11.09.2022

В России завершилось голосование на выборах

В России подошло к концу голосование на выборах всех уровней, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T21:18

2022-09-11T21:18

2022-09-11T22:34

политика

россия

единый день голосования — 2022

цик рф

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России подошло к концу голосование на выборах всех уровней, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии.Выборы различных уровней проходят в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220911/vybory-1816025960.html

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политика, россия, единый день голосования — 2022, цик рф