https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815989600.html

Эвакуированные из Донбасса и с Украины граждане России могли проголосовать

Эвакуированные из Донбасса и с Украины граждане России могли проголосовать - РИА Новости, 11.09.2022

Эвакуированные из Донбасса и с Украины граждане России могли проголосовать

Эвакуированные из Донбасса и Украины граждане РФ могли проголосовать на выборах, от них жалоб не поступало, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:30

2022-09-11T14:30

2022-09-11T14:30

татьяна москалькова

элла памфилова

украина

донбасс

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815575855_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4567fabb41da533c9590eb6746efb032.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Эвакуированные из Донбасса и Украины граждане РФ могли проголосовать на выборах, от них жалоб не поступало, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Под особым контролем мы держали возможность эвакуированных граждан РФ из ДНР, ЛНР и Украины, которые прибыли на нашу территорию, реализовать свое право, если они захотят", - сообщила Москалькова в ходе заседания ЦИК, в котором омбудсмен приняла участие по видеосвязи.Она отметила, что у УИК запрашивались заявки по голосованию."К нам жалоб не поступало", - добавила Москалькова.Уполномоченный отметила, что это "очень важная тема", которую аппарат продолжит мониторить, и попросила ЦИК обратить внимание на этот вопрос.Глава ЦИК Элла Памфилова ответила, что этой категории граждан уделяется "огромное внимание". "Насчёт серьёзного внимания гражданам России, которые жители ДНР, мы, поверьте, Татьяна Николаевна, уделяем огромное внимание, все, что в нашей компетенции, мы делаем... Мы очень серьезно к этому относимся... Списки у нас наготове, пытаемся делать все возможное", - сказала Памфилова.

https://ria.ru/20220911/vybory-1815979698.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, элла памфилова, украина, донбасс, единый день голосования — 2022