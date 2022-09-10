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В Москве заявили об отсутствии нештатных ситуаций на избирательных участках

В Москве заявили об отсутствии нештатных ситуаций на избирательных участках - РИА Новости, 10.09.2022

В Москве заявили об отсутствии нештатных ситуаций на избирательных участках

Нештатных ситуаций на закрытых на ночь избирательных участках в российской столице не было, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T09:18

2022-09-10T09:18

2022-09-10T09:47

политика

москва

единый день голосования — 2022

выборы

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Нештатных ситуаций на закрытых на ночь избирательных участках в российской столице не было, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году."Видеонаблюдение за закрытыми участками велось всю ночь. Нештатных ситуаций выявлено не было", - сказал глава штаба Вадим Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении.Отмечается, что участки открылись и готовы принять избирателей, все наблюдатели Общественного штаба вышли на свои рабочие места во второй день голосования.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов проходит в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

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политика, москва, единый день голосования — 2022, выборы, голосование, россия