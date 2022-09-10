https://ria.ru/20220910/reparatsii-1815886382.html

Польша хочет привлечь Израиль к переговорам о репарациях с ФРГ

Польша хочет привлечь Израиль к переговорам о репарациях с ФРГ - РИА Новости, 10.09.2022

Польша хочет привлечь Израиль к переговорам о репарациях с ФРГ

Польша хочет включить Израиль в переговорный процесс с правительством Германии о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны, сообщил в субботу... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T17:37

2022-09-10T17:37

2022-09-10T17:37

в мире

польша

германия

вторая мировая война (1939-1945)

матеуш моравецкий

израиль

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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Польша хочет включить Израиль в переговорный процесс с правительством Германии о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны, сообщил в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Мы хотим провести переговоры в Берлине, а также пригласить представителей Израиля — ведь половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения", — сказал Моравецкий в интервью изданию Spiegel.Моравецкий не исключил, что позднее Польша может обратиться в международные суды.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20220907/reparatsii-1815268258.html

польша

германия

израиль

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, германия, вторая мировая война (1939-1945), матеуш моравецкий, израиль