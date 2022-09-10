https://ria.ru/20220910/reparatsii-1815886382.html
Польша хочет привлечь Израиль к переговорам о репарациях с ФРГ
Польша хочет привлечь Израиль к переговорам о репарациях с ФРГ - РИА Новости, 10.09.2022
Польша хочет привлечь Израиль к переговорам о репарациях с ФРГ
Польша хочет включить Израиль в переговорный процесс с правительством Германии о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны, сообщил в субботу... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:37
2022-09-10T17:37
2022-09-10T17:37
в мире
польша
германия
вторая мировая война (1939-1945)
матеуш моравецкий
израиль
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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Польша хочет включить Израиль в переговорный процесс с правительством Германии о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны, сообщил в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Мы хотим провести переговоры в Берлине, а также пригласить представителей Израиля — ведь половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения", — сказал Моравецкий в интервью изданию Spiegel.Моравецкий не исключил, что позднее Польша может обратиться в международные суды.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20220907/reparatsii-1815268258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, германия, вторая мировая война (1939-1945), матеуш моравецкий, израиль
В мире, Польша, Германия, Вторая мировая война (1939-1945), Матеуш Моравецкий, Израиль
Польша хочет привлечь Израиль к переговорам о репарациях с ФРГ
Премьер Польши заявил о намерении привлечь Израиль к переговорам о репарациях с ФРГ
БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Польша хочет включить Израиль в переговорный процесс с правительством Германии о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны, сообщил в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Мы хотим провести переговоры в Берлине
, а также пригласить представителей Израиля — ведь половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения", — сказал Моравецкий в интервью изданию Spiegel
.
Моравецкий не исключил, что позднее Польша может обратиться в международные суды.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.