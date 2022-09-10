https://ria.ru/20220910/pamyatnik-1815889299.html

В Казани установили бюст Героя России Дамира Исламова, погибшего на Украине

В Казани установили бюст Героя России Дамира Исламова, погибшего на Украине - РИА Новости, 10.09.2022

В Казани установили бюст Героя России Дамира Исламова, погибшего на Украине

В канун Дня танкиста в Казанском высшем танковом командном училище установили бюст Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова, погибшего в ходе... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T18:14

2022-09-10T18:14

2022-09-10T18:17

специальная военная операция на украине

россия

казань

украина

республика татарстан (татарстан)

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В канун Дня танкиста в Казанском высшем танковом командном училище установили бюст Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Сегодня, 10 сентября, в Казани на территории высшего танкового командного училища торжественно открыт бюст Героя Российской Федерации старшего лейтенанта Дамира Назировича Исламова, получившего звезду Героя посмертно за "героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга", - следует из сообщения.В почетных мероприятиях приняли участие начальник Казанского высшего танкового командного училища генерал-майор Кирилл Кулаков, начальник Казанского суворовского военного училища генерал-майор Валерий Миронченко, руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров, почетные гости и родственники Героя.Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в канун Дня танкиста, который ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября, курсанты по традиции приняли Присягу на верность Родине. Торжественная церемония прошла с возложением цветов и венков к мемориалу Героев – выпускников училища, памятнику танкистов и бюсту Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова.Дамир Исламов - уроженец Лениногорска, выпускник Казанского танкового училища. В ходе специальной военной операции на Украине экипаж его танка нанес серьезный урон противнику, вступил в неравный бой с пятью танками, уничтожив четыре из них. В ходе дальнейшего развития наступления боевая машина Исламова была подбита. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Дамиру Исламову присвоено звание Героя России (посмертно).

https://ria.ru/20220411/kartina-1782962655.html

https://ria.ru/20220505/pamyat-1786973505.html

россия

казань

украина

республика татарстан (татарстан)

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россия, казань, украина, республика татарстан (татарстан), общество, вооруженные силы рф