18:14 10.09.2022 (обновлено: 18:17 10.09.2022)
В Казани установили бюст Героя России Дамира Исламова, погибшего на Украине
В Казани установили бюст Героя России Исламова, погибшего в спецоперации на Украине
© Фото : ВОД "Союз Танкистов"Бюст погибшему в СВО Герою России Дамиру Исламову
© Фото : ВОД "Союз Танкистов"
Бюст погибшему в СВО Герою России Дамиру Исламову
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В канун Дня танкиста в Казанском высшем танковом командном училище установили бюст Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сегодня, 10 сентября, в Казани на территории высшего танкового командного училища торжественно открыт бюст Героя Российской Федерации старшего лейтенанта Дамира Назировича Исламова, получившего звезду Героя посмертно за "героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга", - следует из сообщения.
В почетных мероприятиях приняли участие начальник Казанского высшего танкового командного училища генерал-майор Кирилл Кулаков, начальник Казанского суворовского военного училища генерал-майор Валерий Миронченко, руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров, почетные гости и родственники Героя.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в канун Дня танкиста, который ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября, курсанты по традиции приняли Присягу на верность Родине. Торжественная церемония прошла с возложением цветов и венков к мемориалу Героев – выпускников училища, памятнику танкистов и бюсту Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова.
Дамир Исламов - уроженец Лениногорска, выпускник Казанского танкового училища. В ходе специальной военной операции на Украине экипаж его танка нанес серьезный урон противнику, вступил в неравный бой с пятью танками, уничтожив четыре из них. В ходе дальнейшего развития наступления боевая машина Исламова была подбита. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Дамиру Исламову присвоено звание Героя России (посмертно).