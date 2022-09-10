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В Казани установили бюст Героя России Дамира Исламова, погибшего на Украине - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/pamyatnik-1815889299.html
В Казани установили бюст Героя России Дамира Исламова, погибшего на Украине
В Казани установили бюст Героя России Дамира Исламова, погибшего на Украине - РИА Новости, 10.09.2022
В Казани установили бюст Героя России Дамира Исламова, погибшего на Украине
В канун Дня танкиста в Казанском высшем танковом командном училище установили бюст Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова, погибшего в ходе... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:14
2022-09-10T18:17
специальная военная операция на украине
россия
казань
украина
республика татарстан (татарстан)
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В канун Дня танкиста в Казанском высшем танковом командном училище установили бюст Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Сегодня, 10 сентября, в Казани на территории высшего танкового командного училища торжественно открыт бюст Героя Российской Федерации старшего лейтенанта Дамира Назировича Исламова, получившего звезду Героя посмертно за "героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга", - следует из сообщения.В почетных мероприятиях приняли участие начальник Казанского высшего танкового командного училища генерал-майор Кирилл Кулаков, начальник Казанского суворовского военного училища генерал-майор Валерий Миронченко, руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров, почетные гости и родственники Героя.Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в канун Дня танкиста, который ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября, курсанты по традиции приняли Присягу на верность Родине. Торжественная церемония прошла с возложением цветов и венков к мемориалу Героев – выпускников училища, памятнику танкистов и бюсту Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова.Дамир Исламов - уроженец Лениногорска, выпускник Казанского танкового училища. В ходе специальной военной операции на Украине экипаж его танка нанес серьезный урон противнику, вступил в неравный бой с пятью танками, уничтожив четыре из них. В ходе дальнейшего развития наступления боевая машина Исламова была подбита. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Дамиру Исламову присвоено звание Героя России (посмертно).
https://ria.ru/20220411/kartina-1782962655.html
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казань
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россия, казань, украина, республика татарстан (татарстан), общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Казань, Украина, Республика Татарстан (Татарстан), Общество, Вооруженные силы РФ
18:14 10.09.2022 (обновлено: 18:17 10.09.2022)
 
В Казани установили бюст Героя России Дамира Исламова, погибшего на Украине

В Казани установили бюст Героя России Исламова, погибшего в спецоперации на Украине

© Фото : ВОД "Союз Танкистов"Бюст погибшему в СВО Герою России Дамиру Исламову
Бюст погибшему в СВО Герою России Дамиру Исламову - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Фото : ВОД "Союз Танкистов"
Бюст погибшему в СВО Герою России Дамиру Исламову
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В канун Дня танкиста в Казанском высшем танковом командном училище установили бюст Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сегодня, 10 сентября, в Казани на территории высшего танкового командного училища торжественно открыт бюст Героя Российской Федерации старшего лейтенанта Дамира Назировича Исламова, получившего звезду Героя посмертно за "героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга", - следует из сообщения.
Мурал в память о Герое России Дамире Исламове на фасаде одного из жилых домов во 2-м Военном городке в Казани - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 18:17Республика Татарстан
Подвиг уроженца Татарстана увековечили в мурале на доме в Казани
В почетных мероприятиях приняли участие начальник Казанского высшего танкового командного училища генерал-майор Кирилл Кулаков, начальник Казанского суворовского военного училища генерал-майор Валерий Миронченко, руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров, почетные гости и родственники Героя.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в канун Дня танкиста, который ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября, курсанты по традиции приняли Присягу на верность Родине. Торжественная церемония прошла с возложением цветов и венков к мемориалу Героев – выпускников училища, памятнику танкистов и бюсту Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова.
Дамир Исламов - уроженец Лениногорска, выпускник Казанского танкового училища. В ходе специальной военной операции на Украине экипаж его танка нанес серьезный урон противнику, вступил в неравный бой с пятью танками, уничтожив четыре из них. В ходе дальнейшего развития наступления боевая машина Исламова была подбита. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Дамиру Исламову присвоено звание Героя России (посмертно).
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКазаньУкраинаРеспублика Татарстан (Татарстан)ОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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