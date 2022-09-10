https://ria.ru/20220910/mariupol-1815867819.html

Активисты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту

Активисты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту - РИА Новости, 10.09.2022

Активисты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту площадью в 2100 квадратных... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:35

2022-09-10T15:35

2022-09-10T15:35

мариуполь

молодая гвардия единой россии

единая россия

мгер

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту площадью в 2100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ЕР."Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту. Полотно площадью 2100 кв. метров растянули на площади Ленинского комсомола", - сказано в сообщении.Отмечается, что акция прошла в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков рядом с памятником воинам-освободителям. Добровольцы также навестили ветеранов, детей Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в Мариуполе."Наша святая обязанность и долг – чтить память предков, заботиться о людях, которые подарили нам всем мирное небо над головой. К каждому ветерану мы приехали не с пустыми руками: привезли подарки и необходимые продукты", - приводят в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.

https://ria.ru/20220909/premiya-1815689404.html

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Екатерина Зайцева

мариуполь, молодая гвардия единой россии, единая россия, мгер, донецкая народная республика