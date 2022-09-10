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Активисты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту - РИА Новости, 10.09.2022
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Активисты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту
Активисты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту - РИА Новости, 10.09.2022
Активисты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту площадью в 2100 квадратных... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:35
2022-09-10T15:35
мариуполь
молодая гвардия единой россии
единая россия
мгер
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту площадью в 2100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ЕР."Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту. Полотно площадью 2100 кв. метров растянули на площади Ленинского комсомола", - сказано в сообщении.Отмечается, что акция прошла в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков рядом с памятником воинам-освободителям. Добровольцы также навестили ветеранов, детей Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в Мариуполе."Наша святая обязанность и долг – чтить память предков, заботиться о людях, которые подарили нам всем мирное небо над головой. К каждому ветерану мы приехали не с пустыми руками: привезли подарки и необходимые продукты", - приводят в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.
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мариуполь, молодая гвардия единой россии, единая россия, мгер, донецкая народная республика
Мариуполь, Молодая гвардия Единой России, Единая Россия, МГЕР, Донецкая Народная Республика
15:35 10.09.2022
 
Активисты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту

Активисты МГЕР развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту

© Фото : Партия "Единая Россия"Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту
Активисты Молодой Гвардии Единой России и Волонтерской Роты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Фото : Партия "Единая Россия"
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту площадью в 2100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту. Полотно площадью 2100 кв. метров растянули на площади Ленинского комсомола", - сказано в сообщении.
Отмечается, что акция прошла в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков рядом с памятником воинам-освободителям. Добровольцы также навестили ветеранов, детей Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в Мариуполе.
"Наша святая обязанность и долг – чтить память предков, заботиться о людях, которые подарили нам всем мирное небо над головой. К каждому ветерану мы приехали не с пустыми руками: привезли подарки и необходимые продукты", - приводят в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.
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МариупольМолодая гвардия Единой РоссииЕдиная РоссияМГЕРДонецкая Народная Республика
 
 
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