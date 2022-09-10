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В Северной Осетии начались выборы депутатов регионального парламента

В Северной Осетии начались выборы депутатов регионального парламента - РИА Новости, 10.09.2022

В Северной Осетии начались выборы депутатов регионального парламента

Избирательные участки для голосования на выборах депутатов регионального парламента открылись в Северной Осетии, сообщил избирком региона. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T08:25

2022-09-10T08:25

2022-09-10T08:25

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ПЯТИГОРСК, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах депутатов регионального парламента открылись в Северной Осетии, сообщил избирком региона."В дни голосования, 10 и 11 сентября, на территории республики пройдут выборы депутатов парламента Северной Осетии седьмого созыва и 150 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего на территории Северной Осетии будет замещено 940 мандатов", - говорится в сообщении.Отмечается, что проведение избирательных кампаний обеспечивают 10 территориальных избирательных комиссий, 335 участковых избирательных комиссий и 19 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей. Задействованы 3,5 тысячи членов участковых избирательных комиссий."Зарегистрированы 375 кандидатов в депутаты парламента Северной Осетии от 5 политических партий. Помещения избирательных участков оборудованы всем необходимым технологическим оборудованием для организации бесперебойного процесса голосования", - добавили в избиркоме.По данным на 1 июля 2021 года, в регионе более 500 тысяч избирателей.

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