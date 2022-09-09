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В Москве более миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании

В Москве более миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании - РИА Новости, 09.09.2022

В Москве более миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании

В Москве более миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T20:21

2022-09-09T20:21

2022-09-09T21:40

политика

москва

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Москве более миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году."Более миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве", — говорится в заявлении.В столице муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование пройдет в трехдневный срок — с 9 по 11 сентября.

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политика, москва, единый день голосования — 2022