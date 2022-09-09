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Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН - РИА Новости, 09.09.2022
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Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН
Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН - РИА Новости, 09.09.2022
Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН
США пока не выдали визы никому из делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова для посещения Генассамблеи ООН, которая пройдет в середине сентября, но время еще есть,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:45
2022-09-09T20:03
оон
санкции в отношении россии
в мире
сергей лавров
стефан дюжаррик
сша
россия
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США пока не выдали визы никому из делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова для посещения Генассамблеи ООН, которая пройдет в середине сентября, но время еще есть, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Пока, насколько я знаю, никому визы не дали из нашего списка, но время еще есть. И раньше были ситуации, когда они давали визы под самый конец. Конечно, это с их стороны очень некрасиво. Они пытаются кивать на то, что у них посольство в Москве не в состоянии выполнять свои обязанности, что якобы мы его обескровили - что абсолютно не так", - сказал Полянский в эфире "России 1".Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет Лавров.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш полагает, что российской делегации, планирующей участвовать в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, должны быть выданы визы США.
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оон, санкции в отношении россии, в мире, сергей лавров, стефан дюжаррик, сша, россия, москва, генеральная ассамблея оон, дмитрий полянский
ООН, Санкции в отношении России, В мире, Сергей Лавров, Стефан Дюжаррик, США, Россия, Москва, Генеральная Ассамблея ООН, Дмитрий Полянский
19:45 09.09.2022 (обновлено: 20:03 09.09.2022)
 
Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН

Полянский: российской делегации не выдали визы для посещения ГА ООН, но время еще есть

© Fotolia / weimВиза в США
Виза в США - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Fotolia / weim
Виза в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США пока не выдали визы никому из делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова для посещения Генассамблеи ООН, которая пройдет в середине сентября, но время еще есть, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Пока, насколько я знаю, никому визы не дали из нашего списка, но время еще есть. И раньше были ситуации, когда они давали визы под самый конец. Конечно, это с их стороны очень некрасиво. Они пытаются кивать на то, что у них посольство в Москве не в состоянии выполнять свои обязанности, что якобы мы его обескровили - что абсолютно не так", - сказал Полянский в эфире "России 1".
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш полагает, что российской делегации, планирующей участвовать в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, должны быть выданы визы США.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 13:20
Слуцкий допустил, что российской делегации на ГА ООН не дадут визы
 
ООНСанкции в отношении РоссииВ миреСергей ЛавровСтефан ДюжаррикСШАРоссияМоскваГенеральная Ассамблея ООНДмитрий Полянский
 
 
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