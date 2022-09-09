https://ria.ru/20220909/vizy-1815769544.html
Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН
Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН - РИА Новости, 09.09.2022
Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН
США пока не выдали визы никому из делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова для посещения Генассамблеи ООН, которая пройдет в середине сентября, но время еще есть,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:45
2022-09-09T19:45
2022-09-09T20:03
оон
санкции в отношении россии
в мире
сергей лавров
стефан дюжаррик
сша
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95206/91/952069165_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_9e8903927bd7dce0196ade90742f9ec1.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США пока не выдали визы никому из делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова для посещения Генассамблеи ООН, которая пройдет в середине сентября, но время еще есть, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Пока, насколько я знаю, никому визы не дали из нашего списка, но время еще есть. И раньше были ситуации, когда они давали визы под самый конец. Конечно, это с их стороны очень некрасиво. Они пытаются кивать на то, что у них посольство в Москве не в состоянии выполнять свои обязанности, что якобы мы его обескровили - что абсолютно не так", - сказал Полянский в эфире "России 1".Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет Лавров.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш полагает, что российской делегации, планирующей участвовать в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, должны быть выданы визы США.
https://ria.ru/20220909/vizy-1815633969.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95206/91/952069165_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_50c342578fb3ed0a2621d92743d9d282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, санкции в отношении россии, в мире, сергей лавров, стефан дюжаррик, сша, россия, москва, генеральная ассамблея оон, дмитрий полянский
ООН, Санкции в отношении России, В мире, Сергей Лавров, Стефан Дюжаррик, США, Россия, Москва, Генеральная Ассамблея ООН, Дмитрий Полянский
19:45 09.09.2022 (обновлено: 20:03 09.09.2022)
Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН
Полянский: российской делегации не выдали визы для посещения ГА ООН, но время еще есть