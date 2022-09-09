https://ria.ru/20220909/velikobritaniya-1815635737.html

Карл III с супругой покинули замок Балморал, где умерла Елизавета II

Карл III с супругой покинули замок Балморал, где умерла Елизавета II - РИА Новости, 09.09.2022

Карл III с супругой покинули замок Балморал, где умерла Елизавета II

Британский король Карл III и королева-консорт уехали из шотландского замка Балморал, едут в аэропорт, откуда отправятся в Лондон, сообщает агентство Press... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:25

2022-09-09T13:25

2022-09-09T13:43

елизавета ii

лондон

в мире

великобритания

умерла королева елизавета ii

карл iii

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Британский король Карл III и королева-консорт уехали из шотландского замка Балморал, едут в аэропорт, откуда отправятся в Лондон, сообщает агентство Press Association.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в замке Балморал в возрасте 96 лет."Король и королева покинули Балморал, направляются в аэропорт Абердина, откуда они вылетят в Лондон", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

елизавета ii, лондон, в мире, великобритания, умерла королева елизавета ii, карл iii