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Карл III с супругой покинули замок Балморал, где умерла Елизавета II - РИА Новости, 09.09.2022
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Карл III с супругой покинули замок Балморал, где умерла Елизавета II
Карл III с супругой покинули замок Балморал, где умерла Елизавета II - РИА Новости, 09.09.2022
Карл III с супругой покинули замок Балморал, где умерла Елизавета II
Британский король Карл III и королева-консорт уехали из шотландского замка Балморал, едут в аэропорт, откуда отправятся в Лондон, сообщает агентство Press... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:25
2022-09-09T13:43
елизавета ii
лондон
в мире
великобритания
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Британский король Карл III и королева-консорт уехали из шотландского замка Балморал, едут в аэропорт, откуда отправятся в Лондон, сообщает агентство Press Association.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в замке Балморал в возрасте 96 лет."Король и королева покинули Балморал, направляются в аэропорт Абердина, откуда они вылетят в Лондон", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
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елизавета ii, лондон, в мире, великобритания, умерла королева елизавета ii, карл iii
Елизавета II, Лондон, В мире, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II, Карл III
13:25 09.09.2022 (обновлено: 13:43 09.09.2022)
 
Карл III с супругой покинули замок Балморал, где умерла Елизавета II

Карл III и королева-консорт Камилла уехали из замка Балморал в Лондон

© AFP 2022 / Andy BuchanaБританский король Карл III и Камилла, королева-консорт, покидают замок Балморал
Британский король Карл III и Камилла, королева-консорт, покидают замок Балморал - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / Andy Buchana
Британский король Карл III и Камилла, королева-консорт, покидают замок Балморал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Британский король Карл III и королева-консорт уехали из шотландского замка Балморал, едут в аэропорт, откуда отправятся в Лондон, сообщает агентство Press Association.
Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в замке Балморал в возрасте 96 лет.
"Король и королева покинули Балморал, направляются в аэропорт Абердина, откуда они вылетят в Лондон", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Королева Великобритании Елизавета II и Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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