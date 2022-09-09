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Карл III с супругой покинули замок Балморал, где умерла Елизавета II
Карл III с супругой покинули замок Балморал, где умерла Елизавета II - РИА Новости, 09.09.2022
Карл III с супругой покинули замок Балморал, где умерла Елизавета II
Британский король Карл III и королева-консорт уехали из шотландского замка Балморал, едут в аэропорт, откуда отправятся в Лондон, сообщает агентство Press... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:25
2022-09-09T13:25
2022-09-09T13:43
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лондон
в мире
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умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Британский король Карл III и королева-консорт уехали из шотландского замка Балморал, едут в аэропорт, откуда отправятся в Лондон, сообщает агентство Press Association.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в замке Балморал в возрасте 96 лет."Король и королева покинули Балморал, направляются в аэропорт Абердина, откуда они вылетят в Лондон", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:25 09.09.2022 (обновлено: 13:43 09.09.2022)
Карл III с супругой покинули замок Балморал, где умерла Елизавета II
Карл III и королева-консорт Камилла уехали из замка Балморал в Лондон